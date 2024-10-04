Специалисты назвали продукты, которые ни в коем случае нельзя хранить в пластиковых контейнерах: опасно

Хотя обычно мы используем пластиковые контейнеры для хранения продуктов из-за их удобства, доступности и долговечности, не все продукты подходят для такой тары.

Кислые продукты

В частности, цитрусовые, помидоры, маринованные овощи и блюда с уксусной заправкой могут вступать в реакцию с химикатами в некоторых пластиковых контейнерах. Поэтому они не подходят для продолжительного хранения высококислотных продуктов. Лучше выбирать нержавеющие или стеклянные контейнеры.

Маслянистые и жирные продукты

Творог, масло, мясо могут поглощать химикаты из пластиковых контейнеров. Особенно если их хранить длительное время. Лучше всего для таких продуктов подойдут керамические или стеклянные контейнеры, которые являются более безопасным вариантом.

Горячая еда

Хранение горячих блюд непосредственно в пластиковых контейнерах может представлять значительный риск, так как они могут привести к расплавлению и деформации пластика, что не только испортит саму емкость, но и увеличит риск попадания химических веществ в продукты. Перед тем как выложить в такой контейнер горячую пищу, дайте ей остыть.

Продукты, имеющие резкий запах

Рыба, чеснок, лук резко пахнут, и их запахи могут поглощаться пластиковыми контейнерами, а затем переходить на другие продукты. Лучше выбирать стеклянные емкости с герметичной крышкой.

Мягкие фрукты и ягоды

Они могут быть чувствительны к химикатам, содержащимся в некоторых видах пластика. Более того, в пластиковых контейнерах они будут быстрее портиться, ведь во фруктах содержится много воды, а повышенная влажность станет отличным местом для развития плесени. Лучшими альтернативами станут стеклянные и керамические варианты, которые следует заранее выстелить бумажными полотенцами.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кимчи, соленые огурцы и тому подобное производят кислоту и газы, которые могут отрицательно взаимодействовать с пластиком. Это даже может привести к изменению вкуса пищи. Лучше хранить его в стеклянных банках с плотно прилегающими крышками.

Соленая еда

Оливки, вяленое мясо, соевый соус могут взаимодействовать с химикатами в пластиковых контейнерах. Идеально подходят для их хранения стеклянные или стальные емкости.

Консервы

После открытия каких-либо консер их нельзя хранить в оригинальной банке, поскольку металл может вступить с продуктами в реакцию. Однако их нельзя переносить в пластиковые контейнеры. Вместо этого хорошо подойдут керамические или стеклянные альтернативы.

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