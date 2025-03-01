Специалисты объяснили, как узнать, следят ли за вашим телефоном: подробности

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить безопасность смартфона и оградить личные данные от постороннего вмешательства.
Специалисты по кибербезопасности рассказали, как проверить смартфон на скрытую слежку и обезопасить свои личные данные.
Об этом пишет internetua.
По словам экспертов, злоумышленники могут получить удаленный доступ к паролям, аккаунтам в соцсетях и другим личным данным, управляя устройством без ведома владельца.
Основные признаки шпионского ПО:
- Перегрев смартфона даже если вы им не пользуетесь.
- Быстрая разрядка аккумулятора из-за повышенной нагрузки на фоне.
- Тормозная система и медленная работа приложений.
- Шумы или помехи во время звонков.
- Неожиданное поведение смартфона, установка неизвестных программ.
Как обезопасить смартфон:
- Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi.
- Проверьте права доступа приложений.
- Ограничить автоматический доступ программ ко всем функциям.
- Регулярно обновляйте операционную систему и приложения.
- Не подключаться к публичным Wi-Fi сетям.
- Включить двухфакторную аутентификацию.
- Контролировать доступ приложений к камере и микрофону.
Напомним, неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.
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