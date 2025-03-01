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Специалисты объяснили, как узнать, следят ли за вашим телефоном: подробности

Специалисты объяснили, как узнать, следят ли за вашим телефоном: подробности

Признаки шпионского ПО на телефоне: как проверить устройство слежения и избежать утечки личных данных. / Фото: Фото из открытых источников

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить безопасность смартфона и оградить личные данные от постороннего вмешательства.

Специалисты по кибербезопасности рассказали, как проверить смартфон на скрытую слежку и обезопасить свои личные данные.

Об этом пишет internetua.

По словам экспертов, злоумышленники могут получить удаленный доступ к паролям, аккаунтам в соцсетях и другим личным данным, управляя устройством без ведома владельца.

Основные признаки шпионского ПО:

  • Перегрев смартфона даже если вы им не пользуетесь.
  • Быстрая разрядка аккумулятора из-за повышенной нагрузки на фоне.
  • Тормозная система и медленная работа приложений.
  • Шумы или помехи во время звонков.
  • Неожиданное поведение смартфона, установка неизвестных программ.

Как обезопасить смартфон:

  1. Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi.
  2. Проверьте права доступа приложений.
  3. Ограничить автоматический доступ программ ко всем функциям.
  4. Регулярно обновляйте операционную систему и приложения.
  5. Не подключаться к публичным Wi-Fi сетям.
  6. Включить двухфакторную аутентификацию.
  7. Контролировать доступ приложений к камере и микрофону.

Напомним, неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.

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