Специалисты объяснили, как узнать, следят ли за вашим телефоном: подробности

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить безопасность смартфона и оградить личные данные от постороннего вмешательства.

Специалисты по кибербезопасности рассказали, как проверить смартфон на скрытую слежку и обезопасить свои личные данные.

Об этом пишет internetua.

По словам экспертов, злоумышленники могут получить удаленный доступ к паролям, аккаунтам в соцсетях и другим личным данным, управляя устройством без ведома владельца.

Основные признаки шпионского ПО:

Перегрев смартфона даже если вы им не пользуетесь.

даже если вы им не пользуетесь. Быстрая разрядка аккумулятора из-за повышенной нагрузки на фоне.

из-за повышенной нагрузки на фоне. Тормозная система и медленная работа приложений.

и медленная работа приложений. Шумы или помехи во время звонков.

во время звонков. Неожиданное поведение смартфона, установка неизвестных программ.

Как обезопасить смартфон:

Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi. Проверьте права доступа приложений. Ограничить автоматический доступ программ ко всем функциям. Регулярно обновляйте операционную систему и приложения. Не подключаться к публичным Wi-Fi сетям. Включить двухфакторную аутентификацию. Контролировать доступ приложений к камере и микрофону.

Напомним, неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.

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