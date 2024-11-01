Специалисты поделились ответом на интересный секрет: почему люди кладут сахар в холодильник

Все мы знаем, что сахар лучше хранится в сухом и прохладном месте.

Очень важно также, чтобы этот продукт стоял подальше от блюд с ярко-выраженным сильным запахом, потому что он впитывает в себя все посторонние ароматы.

При этом сахар можно без проблем хранить в бумажном пакете при комнатной температуре. Он долго не портится, если внутрь не попадет влага.

Однако почему некоторые кладут сахар в холодильник? Там ведь достаточно влажно, хоть и прохладно. А еще в холодильнике могут стоять другие продукты, обладающие сильным запахом. Будет ли сахар дольше храниться в холодильнике? В общем, нет. Он наоборот скорее испортится, потому что будет впитывать в себя ароматы и влагу.

Однако этот способ не о хранении сахара, а о продлении сроков для других продуктов.

Оказывается, если положить в холодильник несколько кубиков или столовых ложек сахара, то он будет действовать как природный поглотитель излишней влаги и неприятных запахов. Благодаря этому другие продукты будут дольше храниться свежими и вкусными. Это простое, но эффективное домашнее средство, которое помогает уменьшить рост микробов и предотвращает порчу пищи.

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