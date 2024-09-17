Специалисты поделились способами, как высушить обувь в домашних условиях: в сезон дождей особенно полезно

Ни один холодный сезон не обходится без сырой обуви и мокрых ног. Дождь может не только испортить любимую пару, но и стать причиной простуды. Поэтому осенью очень важна своевременная сушка обуви. Рассказываем, как это делать лучше.

Самое важное запомнить, что мокрую обувь нужно как можно скорее снять. Мокрое изделие будет терять свою форму, а еще это очень вредно для вашего здоровья.

Основные правила, как правильно сушить обувь после стирки или дождя:

Кроссовки, ботинки или сапоги из натуральной кожи ни в коем случае нельзя сушить на батарее – от этого они изменят свой цвет, деформируются или даже потрескаются. Перед сушкой обязательно вытрите обувь сухой тряпкой, чтобы счистить прилипшую грязь. Так на поверхности не останется следов, а сама обувь прослужит дольше. Это правило касается только гладкой кожи, замшевые изделия сначала сушат, а затем очищают. Не экономьте на средствах по уходу за обувью.

Как быстро высушить обувь в домашних условиях

Теплый пол

Это самый простой способ высушить мокрую обувь и не испортить ее. Тепло от пола распределяется постепенно, а температура не так высока, как в батарее. Достаточно вычистить обувь и оставить ее на ночь. Правда, не у всех дома есть теплый пол.

Фен

Многих интересных, можно сушить обувь феном. Хотя она опасна, ведь как и батарея может деформировать обувь, однако в качестве экстренной меры такой способ использовать можно. Сначала извлеките стельку и шнурки, затем обдувайте обувь только холодным воздухом, ведь горячо испортит внешний вид изделия, а синтетические материалы может даже оплавить.

Специальный коврик с обогревом

Такой коврик станет достойной альтернативой теплому полу, но стоит он совсем недорого. Его можно в любой момент достать, подключить к розетке и использовать.

Газеты

Этот старый бабушкин метод никогда еще не подводил. Бумага отлично помогает высушить мокрую обувь, убрав излишнюю влагу. Набивайте газеты достаточно плотно, не следует бояться деформации или растяжения изделия. Но, как только бумага впитает в себя влагу, замените ее новой. Этот способ не подходит на каждый день, ведь не экологичен из-за большого количества мусора, и для экстренного спасения годится.

Силикагель или рис

Наши мамы сушили мокрую обувь рисом, солью, содой и другими абсорбентами. Для этого вам понадобится хотя бы килограмм соли (или иного средства по вашему выбору). Продукт нужно рассыпать по носкам и уложить в обувь. Вы можете заменить его мешочками с силикагелем, которые часто кладут в коробки с новой обувью. Все они быстро впитывают влагу. Уже через несколько часов изделия будут сухими. Мешочек с шариками силикагеля вы можете высушить и использовать повторно.

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