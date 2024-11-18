Специалисты рассказали, чем лучше закусывать ром: здесь все зависит от вида

Настоящие ценители рома употребляют этот крепкий напиток в чистом виде, а затем запивают кофе. Однако не всем нравится пить 40-градусное спиртное, поэтому ром лучше разбавлять. А еще знать, чем его закусывать.

Чем лучше разбавлять ром

Чаще ром разбавляют:

Обычной водой – обычно бросают кубики льда, но можно влить и просто минералки без газа. Пропорции зависят от своих пожеланий, но не более 2-х частей воды на 1 часть рома. Свежевыжатый сок лучше всего подходят тропические вкусы, например, кокосовый или ананасовый. Специалисты советуют брать сока вдвое меньше спиртного. Содовая – обычная газировка прекрасно сочетается с белым ромом. Кока-кола – чаще всего сочетание среди молодежи, но лучше всего подходит для недорогого рома. Чаем или кофе, горячим шоколадом – 50 мл рома на чашку будет вполне достаточно.

Также в стакан с ромом можно добавить корицу, мускатный орех, гвоздику, но нужно разбавлять дополнительно горячей водой или молоком.

Какая еда лучше всего сочетается с ромом

Конечно, как и любое другое крепкое спиртное, ром сочетается с мясными продуктами. Однако, следует знать, что правильное закусывание не должно быть острым или пряным, иначе оно будет заглушать вкус напитка. Оптимальным вариантом считается черный хлеб, дающий отдохнуть вкусовым рецепторам. Дальше сразу выпивают алкоголь. В список продуктов, подходящих для закусывания рома, входят также морепродукты, сыры, горький шоколад, трюфель (конфеты).

Закусывание, говорят специалисты, во многом зависит от выдержки напитка:

светлый ром принято закусывать миндалем, кусочками свежего кокоса, фруктами-грилем;

темный ром отлично сочетается с сочными и ароматными фруктами, цитрусовыми, лососем холодного копчения, бурым рисом.

А вот выдержанные сорта вы можете закусывать куриными крылышками, козьим сыром и другими блюдами, обладающими ярко выраженным вкусом.

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