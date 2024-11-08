Специалисты рассказали, что водителям следует сделать, чтобы защитить автомобиль от коррозии: успейте осенью

Осенью погода водителей совсем не радует – частые дожди, туманы и повышенная влажность. Именно поэтому кузов автомобиля становится наиболее уязвимым к коррозии. Защитить машину от ржавчины поможет своевременный и правильный уход.

Тщательное мытье

Самым важным и первым шагом является тщательное мытье вашего автомобиля. Очень важно перед зимним периодом смыть с кузова осеннюю грязь, пыль, остатки дорожных реагентов. Все эти загрязнения могут ускорить процесс коррозии. Поэтому перед тем, как переходить к следующим шагам по борьбе с ржавчиной на автомобиле, не забудьте его помыть.

Обзор машины

После окончания первого шага, тщательно осмотрите кузов автомобиля. Ищите царапины, сколы и другие повреждения. Даже достаточно маленькие, они могут стать местом, откуда начнется коррозия. Поскольку из-за них излишняя влага получает доступ к металлу.

Устранение повреждений (при наличии)

Если вы заметили мелкие царапины и другие небольшие повреждения, их можно устранить и самостоятельно, используя специальные средства:

защитный карандаш, чтобы подкрасить кузов — замаскирует царапины и поможет предотвратить распространение коррозии;

твердый или аэрозольный воск – образует на кузове машины защитный слой, отталкивающий влагу.

Профессиональная помощь (если имеются серьезные повреждения)

Если на машине уже есть большие повреждения или даже участки с ржавчиной, лучше обратиться за помощью к профессионалам. В автосервисе вам помогут восстановить кузов, чем предохранят автомобиль от дальнейшего распространения коррозии.

Профилактика появления ржавчины

Как только вы устранили все мелкие или большие повреждения, важно нанести на кузов защитное покрытие, предотвращающее образование коррозии из-за излишней влаги.

антикоррозионные составы – дополнительно защищают металл от коррозии;

восковое покрытие – создание водостойкого слоя на поверхности кузова.

Помните, своевременный уход за машиной осенью поможет предотвратить развитие коррозии, сохранит любимое транспортное средство в идеальном состоянии на долгие годы.

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