Специалисты рассказали, на что обращать внимание при покупке муки: это не цвет и не сорт

Мука – это один из основных продуктов, которые есть на каждой кухне. Поэтому очень важно понимать, на какие критерии следует обращать внимание, выбирая этот продукт.
Оказывается важным является именно предназначение продукта. Мука высшего сорта, которая очищена от зерновых оболочек, отлично подходит для выпечки хлеба, булочек без начинки и разной кондитерской продукции. Оно обеспечивает быстрое приготовление теста, но почти не содержит полезные вещества, такие как калий, магний и витамины группы В.
Для выпечки без сдобы лучше выбирать муку первого сорта (сорта). Оно богаче таких полезных элементов, как фосфор и кальций, а также помогает дольше сохранять свежесть готовых изделий.
Муку второго сорта получают путём помола зерна вместе с его оболочками, благодаря чему в нем хранятся все природные витамины и минералы. Однако тесто из такой муки выходит менее воздушным и подходит медленнее. Чаще всего его используют для приготовления блинов, вафель, вареников или пельменей.
Качественная мука высшего сорта имеет белый цвет с легким оттенком крема. Если при повышенной влажности его цвет меняется, это признак низкого качества.
Важно также обратить внимание на запах: он должен быть свежим, без затхлых ноток, указывающих на длительное или неправильное хранение. Хорошая мука ощутимо липнет к рукам, легко сжимается и выдает легкий "хруст". Лучше выбирать муку в бумажных упаковках, которые позволяют продукту "дышать" и сохранять свои свойства.
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