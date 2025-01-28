Специалисты рассказали, на что обращать внимание при покупке муки: это не цвет и не сорт

Муку второго сорта получают путём помола зерна вместе с его оболочками, благодаря чему в нем хранятся все природные витамины и минералы. Однако тесто из такой муки выходит менее воздушным и подходит медленнее. Чаще всего его используют для приготовления блинов, вафель, вареников или пельменей.

Качественная мука высшего сорта имеет белый цвет с легким оттенком крема. Если при повышенной влажности его цвет меняется, это признак низкого качества.

Важно также обратить внимание на запах: он должен быть свежим, без затхлых ноток, указывающих на длительное или неправильное хранение. Хорошая мука ощутимо липнет к рукам, легко сжимается и выдает легкий "хруст". Лучше выбирать муку в бумажных упаковках, которые позволяют продукту "дышать" и сохранять свои свойства.

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