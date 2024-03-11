Специалисты рассказали о лучших сортах раннего картофеля и сроках его выращивания

Специалисты поделились перечнем ранних сортов картофеля, которые созревают через 45-55 дней после проращивания. Уже в июне вы сможете отведать вкусное пюре.

Однако следует отметить, что ранние сорта картофеля нельзя долго хранить в погребе. Поэтому эксперты советуют сажать сразу несколько видов с разным сроком созревания.

Какой сорт раннего картофеля самый лучший

Самыми первыми дают урожай ультраранние сорта картофеля. Лучше выбирать: "Импала", "Лидер", "Ривьера", "Скороссоюз". От появления первых побегов и до уборки урожая проходит всего лишь 45-60 дней.

Также отечными сортами картофеля считаются "Беллароза", "Синеглазка", "Орла", "Импала", "Санте", "Сенсейшн", "Метеор", а вот наиболее рассыпчатыми специалисты называют сорта "Ред Скарлет", "Слакомство".

Достаточно ранними также считаются довольно популярные среди украинцев розовые сорта: "Инфинити", "Торнадо", "Каменский", "Кристина", "Любава", "Эсми", "Ред Леди". В среднем они созревают от 60 до 75 дней. Также сюда можно отнести и фиолетовые сорта "Ароза", "Кармен" и белые "Триумф", "Колетте", "Гулливер", "Констанс".

Из всех ранних сортов позднее созревают "Аметист" и "Гурман" (с фиолетовой мякотью) и "Сюрприз" (розовый сорт). После появления ростков они развиваются 75-85 дней.

Когда можно сажать ранний картофель

Главным врагом раннего картофеля эксперты называют заморозки. Они могут серьезно повредить насаждение и даже привести в упадок весь урожай. Поэтому важно соблюдать сроки высадки, рекомендованные для каждой области. Не менее важны такие факторы, как прогревание почвы, долгосрочный прогноз погоды.

Приступать к высадке специалисты советуют тогда, когда температура воздуха прогревается до стойких 15 градусов днем и 5 градусов ночью. Рекомендованными терминами в Украине являются:

юг — 20-30 марта;

центральные области — 1-10 апреля;

Закарпатье — 10-20 апреля;

север и восток – 25-30 апреля;

мероприятие — 1-10 мая.

Также, если по прогнозу будут заморозки, а у вас уже достаточно большие кустики, их следует окучить так, чтобы только кончики верхних листьев были открытыми. Небольшую грядку можно просто накануне заморозков накрыть агроволокном.

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