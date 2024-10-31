Специалисты рассказали о правилах немцев для поддержания порядка в доме: запомните их

Недаром немцев считают самой педантичной нацией в мире. Они ценят порядок и соблюдают несколько правил для поддержания чистоты дома. Некоторые из этих привычек могут быть полезны и украинцам.

Как легко поддерживать порядок в доме: правила современных немцев

"Блестящий дом"

Casablitzblanka (в переводе "блестящий дом") — это особый подход к уборке, состоящий из нескольких важных шагов. Немцы не представляют свою жизнь без четкого плана и правил, поэтому перед уборкой они создают список задач и определяют, в каком порядке их будут выполнять.

Убирай сразу

Одно из главных правил немецкой уборки — немедленно убрать "доказательства". К примеру, если после дождя вы зашли в дом в грязных ботинках, их следует сразу очистить, а пол вымыть. Грязную посуду после обеда не оставляют в раковине – ее моют сразу после трапезы. Логика проста: не стоит копить дела и загромождать жилье.

Комната дня

Обычно у нас выделяют один день для генеральной уборки всего дома. Немцы действуют иначе: они определяют "комнату дня", которую будут убирать сегодня, и уделяют процессу не более 30 минут. Это позволяет поочередно поддерживать чистоту в каждой комнате.

Ежедневные задания

Немцы составляют перечень задач, которые нужно выполнять каждый день: проветрить комнату, полить цветы и т.д. Каждая семья разрабатывает свой график, отвечающий их потребностям. Они также ежедневно вытирают пыль не только с горизонтальных, но и вертикальных поверхностей. Для отдельных задач существуют даже специфические названия. Например, "овечки" — это дополнительные дела (например, удалить пятно из полотенца), "утки" — лишение лишних вещей, "червячки" — задача для детей.

Обращаются ли клининговая служба

Может показаться, что с такими правилами немцам совсем не нужна помощь клининговых служб. Но статистика свидетельствует обратное: 90% немцев хотя бы раз заказывали услуги уборки. Обычно это делают для генеральной уборки или после ремонта, а со всеми остальными задачами они пытаются справляться своими силами.

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