Специалисты рассказали основные секреты: как отличить оригинальное виски от поддельного

Об основных секретах написали в "Алкомаге".

Прежде всего нужно сделать визуальный осмотр.

Бутылка обычно имеет уникальную форму, особенно если говорить об известных мировых брендах. Такую достаточно сложно скопировать. Поэтому первое, что следует сделать – это сравнить форму бутылки с ее изображением на официальном сайте производителя. Также известные бренды делают бутылки из толстого стекла, без дефектов и с ровными швами.

Этикетка – следующая вещь, на которую нужно обратить внимание. Информация на ней должна быть отчетливо видна, читаема. Здесь размещают название, производителя, страну происхождения, крепость, состав и дату разлива. Обязательно наличие акцизной марки.

Пробка – не менее важная часть. Известные бренды производят ее только из дерева. Если она пластиковая – перед вами поддельный алкоголь. Часто на пробке также есть логотип компании.

Теперь пришел черед обратить внимание на аромат и вкус напитка.

Цвет настоящего виски может быть от светло-золотистого до темно-янтарного. Если он мутный или неестественно яркий, то это может означать, что напиток поддельный.

Аромат виски ощущается без спиртовых примесей и запаха сивушных масел. Вы можете ощущать нотки дуба, солода, дыма, фруктов, специй.

Вкус этого алкогольного напитка достаточно мягкий, сбалансированный, в нем не должно быть резких спиртовых нот. А послевкусие — долгое и приятное. Оно может зависеть от типа виски: у солодового — более фруктовое, пряное, цветочное, с дымком, а у купажированного — сбалансированное и мягкое.

Дополнительно специалисты советуют покупать виски только в проверенных магазинах и не вестись на неестественно низкие цены. Перед приобретением обязательно изучите всю имеющуюся в Сети информацию о бренде виски. Лучше всего искать ее на официальном сайте. Также сегодня можно скачать специальные мобильные приложения, помогающие проверить акцизную марку товара.

Как понять, что виски испортилось

Как понять, что виски испортилось / Фото: Unsplash

Хотя виски имеет длительный срок хранения, однако некоторые факторы могут привести к порче этого крепкого алкогольного напитка. Если вы заметили следующие изменения, это означает, что виски испортилось:

изменился цвет – обесцвечивание или потемнение виски указывает на то, что напиток испортился;

– обесцвечивание или потемнение виски указывает на то, что напиток испортился; помутнение – если у виски образовался осадок, его лучше не пить;

– если у виски образовался осадок, его лучше не пить; неприятный запах – кислый, прогорклый, со спиртовыми нотками;

– кислый, прогорклый, со спиртовыми нотками; изменился вкус — он стал кислым, металлическим, горьким.

К порче виски могут привести различные факторы, в частности, неправильное хранение (рекомендуется хранить в темном и прохладном месте, подальше от источников света и тепла), контакт с кислородом (если бутылка уже открыта, ее нужно плотно закрывать), истечение срока годности (обратите внимание, что со временем вкус виски может изменяться).

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