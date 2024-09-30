Специалисты рассказали , что делать, если во время стирки отключили свет

Электроэнергию не всегда выключают по расписанию, особенно во время аварийных ситуаций. Поэтому свет может исчезнуть в самый неподходящий момент, например, когда работает стиральная машина.

Что будет с машинкой, если во время стирки выключили свет

На самом деле здесь многое зависит от марки и модели. Более новые и более дорогие приспособлены к экстренным случаям значительно лучше, чем старые или более дешевые.

Не стоит полагать, что все так просто. К примеру, большинство старых стиральных машинок имеют механический таймер. Когда свет выключается, они просто останавливаются и продолжают цикл после восстановления электроснабжения. Более новые модели обычно оснащены электронным управлением, которое "запоминает", на каком этапе стирки они остановились, и восстанавливают его по возвращении электричества. Самые современные стиральные машинки могут не только продлить стирку с того места, где остановились, но и спросить вас, хотите ли вы продлить, лучше ли начать сначала.

Однако некоторые новые модели стиральных машин могут потребовать перезагрузки, если электричество внезапно исчезло и стирка не завершилась. Есть также модели, которые могут "запомнить" момент остановки только на короткое время. Все детали можно найти в инструкции.

Когда стиральная машинка может потребовать перезагрузки

Если после восстановления электроснабжения ваша стиральная машина продолжает работать или запрашивает дальнейшие инструкции по повторному запуску цикла, волноваться не стоит. Однако более старые модели с вертикальной загрузкой могут перезапускаться.

Как перезагрузить стиральную машину? Это достаточно просто. Сначала нажмите кнопку “Пуск/Пауза”, а затем кнопку “Питание”. Таким образом вы выключите машину. Затем просто снова включите ее и начните стирку.

Если после этих действий стиральная машина не включается, попробуйте вынуть штекер из розетки, подождать несколько секунд и снова подключить его. Это может помочь. Иногда машина даже "запоминает" цикл, на котором остановилась, когда выключили свет, но это не всегда гарантировано.

Проблемы с перезагрузкой могут возникнуть, если у вас есть старая модель с механическим управлением или неисправный электронный блок питания. В таком случае лучше выбрать другую программу, например слив, чтобы проверить, можно ли перезагрузить машину.

Может ли стиральная машинка повредиться из-за внезапного выключения электроэнергии

Даже если электричество внезапно исчезнет, это не повредит бытовой технике. Тем не менее, включение электроэнергии может быть опасным из-за возможных скачков напряжения, которые могут повредить внутреннюю проводку. Более новые модели лучше защищены от таких перепадов, тогда как более старые могут быть уязвимы к проблемам.

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