Специалисты рассказали, зачем сыпать стакан соли в унитаз: как эта уловка поможет сэкономить время

Возможно, вам уже приходилось слышать, что некоторые засыпают соль в унитаз. Однако не все знают, зачем они это делают и какую пользу это может принести.

На первый взгляд, эта привычка кажется странной, но на самом деле она имеет практический смысл, особенно если в вашем доме давно не меняли трубы.

Почему стоит сыпать соль в унитаз

Если вы ищете экологичный способ очистить сантехнику без использования агрессивной химии, соль станет отличным решением. Она является доступным средством, почти на каждой кухне, а ее свойства помогут поддерживать чистоту в ванной комнате.

Соль эффективно действует как дезинфицирующее средство, впитывает излишнюю влагу, растворяет жир и устраняет неприятные запахи. Если из труб начали распространяться они, следует регулярно очищать их солью. В течение недели каждый день засыпайте в унитаз стакан соли, а затем заливайте теплой водой.

Важно! Не используйте кипяток, потому что высокая температура может повредить сантехнику и пластиковые трубы. Оптимальная температура воды – 35–40°C.

Соль против засоров

Если засорилась раковина, соль также пригодится. Достаточно насыпать небольшое количество в ливень, а затем промыть водой. Для большего эффекта смешать соль с содой, засыпать в трубу и добавить несколько ложек уксуса. После реакции следует подождать два часа перед тем, как смыть водой – это поможет устранить засор.

Соль в борьбе с плесенью

Кроме очистки сантехники, соль способна бороться с плесенью, которая возникает из-за чрезмерной влажности в ванной комнате. Для этого достаточно разложить несколько мешочков с солью по углам – она будет впитывать влагу и предотвращать образование грибка.

Таким образом, соль – это не только кухонный ингредиент, но и эффективное средство для поддержания чистоты в вашем доме!

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