Специалисты утверждают, что постоянная работа вредна для смартфона: как часто его перезагружать

Обычно мы не допускаем, чтобы телевизор или ноутбук работал круглосуточно. А о необходимости такого "отдыха" для смартфона даже не догадываемся.

Чаще всего люди выключают разные устройства сразу после того, как завершили их использование. И специалисты утверждают, что мобильный телефон также нуждается в выключении.

Как часто нужно перезагружать смартфон? Конечно, делать это слишком часто не стоит. Но для правильного и длительного функционирования гаджета периодическая перезагрузка является обязательной процедурой.

Эксперты даже подчеркивают, что если этого не делать хотя бы изредка, ваше мобильное устройство может слишком рано выйти из строя.

Итак, как минимум один раз в неделю приучите себя проводить перезагрузку смартфона. При этом не важно, у вас телефон на операционной системе Android, или вы используете только iPhone.

К тому же лучше не просто перезагрузить гаджет, а полностью его выключить, подождать несколько минут, а затем снова включить.

При еженедельном соблюдении такого требования смартфон будет "отдыхать", что поможет серьезно снизить нагрузку на его аккумулятор. То есть мобильный телефон проработает гораздо дольше.

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