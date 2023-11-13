Специя, которая спасет орхидею: лайфгак как реанимировать фаленопсис

Что нужно добавить в воду для реанимации орхидеи

Несмотря на то, что фаленопсис неприхотливый вид орхидей, часто его приходится спасать.

Если в орхидее сохнут или погнили корни, не торопитесь выбрасывать растение, его можно попытаться спасти.

И для этого, как советуют специалисты, понадобится куркума.

Во всяком случае, сначала нужно удалить старые и гнилые корни. Для этого прекратить 5 дней поливать растение. За это время старые корни засохнут, и их можно будет срезать, оставив здоровые.

Как спасти орхидею без корней

Укорениться растению поможет куркума.

Растворяем одну чайную ложку куркумы в поллитра воды.

Процеживаем раствор через марлю.

Почищенное растение на 30 минут помещаем в раствор куркумы, чтобы обеззаразить оставшиеся корни.

Далее помещаем орхидею в емкость, наполненную водой так, чтобы она покрывала только кончики корней. Поставьте растение в холодном, сухом месте. Воду периодически меняйте.

После того как корневая система восстановится, орхидею можно пересадить в горшок с субстратом.

Настоем куркумы хорошо протирать листья растения. По мнению экспертов, это поможет избавиться от грибков и также будет способствовать их росту и восстановлению.

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