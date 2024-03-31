Спелые вишенки: шесть идей сочного весеннего маникюра, который привлечет внимание (с фото)

Если вам надоели цветы на ногтях, предлагаем попробовать не менее сочный и нежный весенний маникюр 2024 — спелые вишенки.

Этой весной настоящих модниц ждет новый трендовый дизайн ногтей. Рисуйте спелые вишни вместо цветочных мотивов, чтобы создать по-настоящему милый и волшебный образ.

Какой маникюр сейчас в моде / Фото: Фото из открытых источников

Хотя этих кисло-сладких ягод пока нет на рынках или в магазинах, однако вы можете уже начинать призывать тепло с помощью этого весеннего маникюра.

Можно украсить яркими вишенками каждый ноготь или только некоторые из них, скомбинировать рисунок с классическим френчем или придумать свою неожиданную версию этого модного весеннего декора.

Какой маникюр в тренде 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

Если вы по натуре совсем не художница, лучше довериться профессионалам. Но и дома можно без проблем создавать модный маникюр весны 2024 года с вишенками. Вам на помощь придут специальные наклейки, которые можно сегодня приобрести буквально в любом маркетплейсе.

Маникюр весна 2024 года. / Фото: Фото из открытых источников

Также смело добавляйте весеннему маникюру формы и текстуры. Как это сделать? С таким дизайном всё очень просто. Добавьте на самые ягодки красные стразы, затем нарисуйте аккуратную зеленую ножку. Не забудьте, чтобы ваше творение держалось как можно дольше, его лучше зафиксировать топовым покрытием.

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