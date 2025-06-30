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Специалист поделился действенным способом, как избавиться от колючего осота на огороде: раз и навсегда
В Украине увеличивается количество полей, засоренных осотом. Это растение представляет большую опасность, но существуют простые способы его уничтожить.
Доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко рассказал об этом на своем YouTube канале.
Осот очень быстро размножается, в чем заключается его основная опасность. Одно растение может сформировать 1000-1500 семян-парашютиков. Внизу они имеют небольшое семя (до 0,5 мм в размерах). Парашютики быстро распространяются по большим территориям.
При этом семена осота не теряют своей всхожести в почве до 20 лет. То есть, если подойти к проблеме правильно и за 2-3 года вывести эту культуру из огорода, то вы сможете забыть о сорняках на период до 20 лет.
Следует отметить, что кроме семян осот размножается корнями. Уже на второй год его корневая система может распространиться (в длину и ширину) на 5 м. А это усложняет борьбу с сорняком.
Если уничтожить лишь часть корневища, осот все равно выживет и сможет прорасти. Поэтому с сорняком эксперт советует бороться комплексно:
обработка почвы и проведение севооборота для частичного контроля растения;
защиту химическими средствами.
Следует учитывать, что не все гербициды контролируют этот сорняк одинаково эффективно. Например, Глисофат может контролировать осот только в том случае, если он пророс из семян, а из корня частично. По словам эксперта, наибольшую эффективность проявляет клопиралид. Его основной особенностью является то, что он иногда может применяться как почвенный гербицид, например, под кукурузу.
Лучше всего контролировать рост осота в фазе розетки. Если появился цветонос, то обработка будет малоэффективной. По словам Авраменко, основную часть растения можно вывести за 2-3 года, но бороться придется еще несколько лет.