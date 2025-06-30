Специалист поделился действенным способом, как избавиться от колючего осота на огороде: раз и навсегда

Как избавиться от осота на огороде / © Pixabay

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Доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко рассказал об этом на своем YouTube канале.

Осот очень быстро размножается, в чем заключается его основная опасность. Одно растение может сформировать 1000-1500 семян-парашютиков. Внизу они имеют небольшое семя (до 0,5 мм в размерах). Парашютики быстро распространяются по большим территориям.

При этом семена осота не теряют своей всхожести в почве до 20 лет. То есть, если подойти к проблеме правильно и за 2-3 года вывести эту культуру из огорода, то вы сможете забыть о сорняках на период до 20 лет.

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Следует отметить, что кроме семян осот размножается корнями. Уже на второй год его корневая система может распространиться (в длину и ширину) на 5 м. А это усложняет борьбу с сорняком.

Если уничтожить лишь часть корневища, осот все равно выживет и сможет прорасти. Поэтому с сорняком эксперт советует бороться комплексно:

обработка почвы и проведение севооборота для частичного контроля растения;

защиту химическими средствами.

Следует учитывать, что не все гербициды контролируют этот сорняк одинаково эффективно. Например, Глисофат может контролировать осот только в том случае, если он пророс из семян, а из корня частично. По словам эксперта, наибольшую эффективность проявляет клопиралид. Его основной особенностью является то, что он иногда может применяться как почвенный гербицид, например, под кукурузу.

Лучше всего контролировать рост осота в фазе розетки. Если появился цветонос, то обработка будет малоэффективной. По словам Авраменко, основную часть растения можно вывести за 2-3 года, но бороться придется еще несколько лет.

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