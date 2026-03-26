Когда сажать картошку

Нынешняя весна диктует аграриям особые условия, из-за нестабильной температуры и неравномерного прогрева земли успех урожая посаженного картофеля будет зависеть не от дат в календаре, а от реального состояния почвы, считают эксперты.

Специалист Госпродпотребслужбы Житомирщины Татьяна Горай отмечает, что главной ошибкой хозяев в 2026 году может стать спешка и высадка клубней в слишком холодную и влажную землю.

Когда сажать картошку, на что ориентироваться

Основным сигналом для начала работ является температура почвы, а не советы соседей. Если погрузить картофель в холодную землю, лестница будет слабой и болезненной.

Татьяна Горай советует дождаться момента, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно держаться выше +8°C, а земля станет рассыпчатой и лишится лишней влаги.

Специалист отмечает, что небольшое опоздание на 5–10 дней значительно безопаснее преждевременной посадки. Однако и слишком медлить не стоит, чтобы молодые растения успели окрепнуть до наступления летнего зноя и засухи.

Когда сажать картофель: ориентиры для разных регионов

Сроки высадки картофеля существенно варьируются в зависимости от особенностей климатической зоны, поскольку скорость прогрева почвы в разных регионах Украины неравномерна. Для удачного укоренения клубней принципиально учесть как географическое расположение, так и специальные температурные характеристики земли.

В зоне Полесья, охватывающей северные области (Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую), аграрные работы обычно начинаются позже — со второй половины апреля или даже в начале мая.

Главным условием для старта здесь является прогрев грунта на глубине 10 сантиметров до отметки +6…+8°C. Очень важно, чтобы такая температура стабильно держалась в течение как минимум трех суток, иначе существует высокий риск переохлаждения семенного материала во часто влажной полесской земле.

Зато в Лесостепи, которая занимает центральную часть Украины (в частности, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую и Хмельницкую области), к высадке традиционно приступают раньше — часто уже с середины апреля.

Благодаря более быстрому прогреванию земли оптимальный показатель температуры почвы для этой зоны несколько выше и составляет +8…+10°C. Меньший риск чрезмерной влажности в этом регионе позволяет начать полевые работы без угрозы загнивания клубней в слишком сырой земле, часто встречающейся при преждевременном посеве.

Природные индикаторы готовности почвы для посадки картофеля

Если под рукой нет специального термометра, определить идеальный момент для посадки можно с помощью проверенных естественных подсказок. Земля считается достаточно прогретой и готовой к принятию картофеля, когда на берегу начинают активно распускаться первые листья. Еще одним надежным сигналом является начало цветения черемухи или сирени, что свидетельствует об установлении стабильно теплой погоды.

Кроме того, состояние почвы можно проверить механически, если вы берете ком земли в руки и она легко рассыпается в ладонях, а не сбивается во влажную массу, это означает, что лишняя вода испарилась и структура поля оптимальна для посадки.