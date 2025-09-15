Специалисты назвали лучший метод, чтобы защитить дом и одежду от моли: оказывается, все очень просто

Как быстро избавиться от моли в доме / © Pixabay

Реклама

Миль, которая питается тканью, обожает темные и спокойные места — шкафы, подвалы, чердаки. Она может прятаться в углах и складках одежды, особенно если на вещах остались микроскопические частицы кожи или крошки пищи с последнего ношения.

На самом деле одежду не поедают взрослые бабочки, а их личинки. Как объясняет энтомолог из Университета Кентукки (США) Блейк Ньютон, моль откладывает яйца на ткань, из которых впоследствии вылупляются гусеницы. Именно они и питаются вашими вещами — и делают это требовательно, выбирая самые вкусные участки ткани.

Они питаются только тканями животного происхождения, такими как шерсть или кашемир, ведь личинкам нужны животные белки для роста и развития, объясняет Блейк Ньютон.

Реклама

Эксперт советует обратить особое внимание на шубы, шелковые блузки и вещи с декоративными перышками.

Как обезопасить одежду от моли

Одним из самых эффективных способов является тщательная чистка одежды специальной щеткой. Это помогает удалить яйца моли и уничтожить личинки еще на ранней стадии.

Специалисты Департамента сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета советуют выставлять одежду на солнце и внимательно прочесывать все швы, складки и карманы. По их комплексной программе борьбы с вредителями такая процедура уничтожает яйца, а яркий свет заставляет личинок отпадать от ткани, эффективно очищая вещи.

Прячьте в шкаф только чистую одежду

Даже если вы одевали вещь только на час-другой поверх другой, она считается загрязненной.

Реклама

Перед тем как убирать сезонную одежду на хранение, обязательно постирайте ее или отдайте в химчистку, чтобы избавиться от грязи и жира — именно они привлекают насекомых.

Специалисты программы борьбы с вредителями Калифорнийского университета советуют стирать вещи 20–30 минут в воде с температурой не ниже 48 °C.

Правильная упаковка одежды

После этого храните одежду в герметичных пластиковых контейнерах с плотно прилегающими крышками. Избегайте комодов и ящиков с маленькими отверстиями, через которые могут проникнуть вредители. Красивые корзины оставьте для игрушек, аксессуаров или мелочей, но не для вещей.

Зачем замораживать свитера

Энтомолог Блейк Ньютон предложил еще один способ борьбы с молью без химии: раз в год складывайте шерстяные свитера, любимые шелковые шарфы и боа с перьями в пакеты с застежкой-молнией и помещайте их в морозильник.

Реклама

Оставьте вещи там на несколько дней — это уничтожит всех личинок.

Как избавиться от моли в доме

Почётный профессор энтомологии Сельскохозяйственного колледжа Университета Кентукки (США) Майк Поттер советует регулярно пылесосить, даже внутри шкафов. По его словам, пылесос эффективно удаляет существующие личинки, а также волоски и ворсинки, которые могут способствовать дальнейшему заражению.

Особое внимание следует уделить краям ковров, плинтусам, пространству под мебелью, внутренним частям шкафов и другим темным уголкам, где чаще всего поселяется моль.

При этом доктор Поттер предупреждает об опасности нафталина: его пара могут не убить вредителей, но будут вредить людям.

Реклама

Натуральные методы, которые действительно отпугивают моль, вполне безопасны: это кедровое масло для распыления в шкафу, а также ароматические средства — лаванда, розмарин, гвоздика, лавровый лист и чабрец.