Специалисты поделились советами, как быстро навести чистоту в доме перед Пасхой и сделать процесс приятным.

Как быстро навести чистоту в доме перед Пасхой / © Фото из открытых источников

Реклама

Если вы не знаете, с чего начать уборку, вот пять полезных советов, которые помогут вам навести порядок в доме.

Подготовка — это уже половина успеха

Начните день с хорошего завтрака, чтобы набраться сил и энергии для всех будущих задач. Не волнуйтесь о калориях — все равно сожжете их во время уборки!

Сделайте все поэтапно

Убирайте по комнатам: гостиная, спальня, кухня, ванная, а также не забудьте о балконе.

Реклама

Сначала уберите все разбросанные вокруг. Подумайте: нужны ли они вам или можно избавиться?

Затем переходите к пиле. Возьмите щетку и очистите от пыли мебель, полки и безделушки, а затем протрите ее, двигаясь сверху вниз.

И напоследок — пылесосьте и мойте пол, начиная с самых отдаленных уголков. Когда завершите с комнатами, переходите в кухню и ванную.

Если вы устали или больше нет сил на уборку, не беда — перенесите это на следующий день.

Будьте безжалостны во время сортировки

Не важно, в какой комнате вы убираете, делайте это решительно. Избавляйтесь от давно не носите старой одежды, ненужных безделушек, убирающих место и собирающих пыль, устаревшей косметики и сломанных бытовых приборов, которые уже не стоит ремонтировать.

Убирайте всюду

Идеальная весенняя уборка включает выполнение заданий, которые обычно откладывались на потом. Это мытье окон, стирка штор, чистка дверей и ручек, а также наведение порядка на балконе.

Не забывайте о растениях — они будут благодарны, если вы осторожно обольете их теплой водой и сотрете пыль с листьев.

Уделяйте уборке столько времени, сколько нужно

Весенняя уборка требует времени. Лучше всего планировать его на выходные, когда у вас будет достаточно свободного времени, и вы не будете испытывать напряжение из-за необходимости делать все быстро.

Пылесосить, подметать и мыть пол целый день — это тяжелый физический труд. Поэтому не забывайте делать перерывы, выпить чашку кофе и перекусить. Когда вы завершите уборку в комнате, остановитесь на мгновение, осмотрите результат и похвалите себя за приложенные усилия.