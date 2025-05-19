Специалисты рассказали, как часто нужно мыть холодильник: проверьте себя

Как часто нужно мыть холодильник / © Фото из открытых источников

Реклама

Холодильник играет ключевую роль в ежедневном обиходе, ведь именно в нем хранятся продукты, срок годности которых благодаря надлежащим условиям значительно продлевается. Чтобы прибор оставался эффективным и надежным, он нуждается в регулярном и бережном уходе.

Несмотря на то, что холодильник является незаменимым элементом современной кухни и присутствует почти в каждом доме, не все пользователи уделяют должное внимание его чистоте.

Прежде всего следует регулярно, как минимум раз в неделю, протирать полочки и внутренние поверхности холодильника влажной салфеткой. Это особенно важно, ведь продукты могут оставлять загрязнения — даже закрытая кастрюля способна перенести жир или влагу на полку, куда впоследствии попадают свежие овощи и фрукты. Такая простая привычка поможет предотвратить размножение бактерий и повысит безопасность хранения пищи. Рекомендуется совмещать эту процедуру с еженедельной уборкой дома.

Реклама

Кроме того, специалисты советуют не реже одного раза в 1–2 месяца проводить полноценную очистку холодильника с размораживанием. Это позволяет устранить стойкие запахи, предотвратить появление плесени на стенках и поддерживать прибор в надлежащем состоянии. Перед мойкой обязательно отсоедините холодильник от электросети, ведь влажная ткань внутри включенного устройства может стать причиной короткого замыкания.

Учитывая, что холодильник предназначен для хранения пищевых продуктов, во время его очистки следует избегать агрессивной бытовой химии. Вместо нее следует выбирать специализированные средства, разработанные именно по уходу за холодильниками. Альтернативно можно воспользоваться безопасными домашними растворами, например смесью воды и уксуса в пропорции 1:1 или мягким мыльным раствором. Соблюдая правила эксплуатации и гигиены, вы обеспечите стабильную работу техники на долгие годы и сохраните качество охлаждения продуктов.