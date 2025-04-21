Специалисты рассказали, кому нужно вдвое чаще менять постельное белье: семь факторов

Кому нужно чаще менять постельное белье / © Freepik

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Эксперты советуют не затягивать со сменой постельного белья — идеально делать это еженедельно, а в крайнем случае — раз в две недели.

Чистота постельного белья — не только внешний вид или запах. Даже если она кажется чистоплотной, на самом деле на ткани могут собираться микрочастицы кожи, шерсть домашних любимцев, пыльца, следы косметики, жир, пот и другие загрязнители. Все это — питательная среда для пылевых клещей и бактерий. Так что о гигиене следует заботиться не менее тщательно, чем в любых других аспектах быта.

Есть ряд обстоятельств, заставляющих пересмотреть привычный график стирки постельного белья:

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Жара и влажность. Летом или в регионах с теплым климатом тело больше потеет, так что менять постель следует чаще — хотя бы раз в 4–5 дней.

Аллергии. Если вы чувствительны к пыли или другим раздражителям, следует стирать постель чуть ли не через день — до двух раз в неделю.

Проблемная кожа. Тем, кто имеет дерматологические заболевания или просто чувствительную кожу, чаще стирка поможет избежать раздражений.

А еще чаще бросать белье в стирку следует, если:

вы обильно потеете;

в постели спит ваш кот или пес;

вы не отказываете себе в перекусах в постели;

ложитесь спать в уличной одежде.

Большинство постельного белья без проблем можно стирать в стиральной машине, и обычно это не занимает много времени. Простыни из хлопка или льна очень удобны в уходе, их легко поддерживать в чистоте. А вот ткани как шелк или атлас требуют более осторожного подхода: их следует стирать при низких температурах и выбирать режим для деликатных тканей. Отжимать такие материалы лучше на низких оборотах.