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Специалисты рассказали, кому нужно вдвое чаще менять постельное белье: семь факторов
После изнурительного дня так приятно окунуться в аккуратную, свежестиранную кровать. Однако постель очень быстро накапливает пот, кожный жир, остатки косметики и отмершие клетки кожи. Поэтому ее обязательно нужно стирать и желательно не редко. Но как часто стоит это делать?
Эксперты советуют не затягивать со сменой постельного белья — идеально делать это еженедельно, а в крайнем случае — раз в две недели.
Чистота постельного белья — не только внешний вид или запах. Даже если она кажется чистоплотной, на самом деле на ткани могут собираться микрочастицы кожи, шерсть домашних любимцев, пыльца, следы косметики, жир, пот и другие загрязнители. Все это — питательная среда для пылевых клещей и бактерий. Так что о гигиене следует заботиться не менее тщательно, чем в любых других аспектах быта.
Есть ряд обстоятельств, заставляющих пересмотреть привычный график стирки постельного белья:
Жара и влажность. Летом или в регионах с теплым климатом тело больше потеет, так что менять постель следует чаще — хотя бы раз в 4–5 дней.
Аллергии. Если вы чувствительны к пыли или другим раздражителям, следует стирать постель чуть ли не через день — до двух раз в неделю.
Проблемная кожа. Тем, кто имеет дерматологические заболевания или просто чувствительную кожу, чаще стирка поможет избежать раздражений.
А еще чаще бросать белье в стирку следует, если:
вы обильно потеете;
в постели спит ваш кот или пес;
вы не отказываете себе в перекусах в постели;
ложитесь спать в уличной одежде.
Большинство постельного белья без проблем можно стирать в стиральной машине, и обычно это не занимает много времени. Простыни из хлопка или льна очень удобны в уходе, их легко поддерживать в чистоте. А вот ткани как шелк или атлас требуют более осторожного подхода: их следует стирать при низких температурах и выбирать режим для деликатных тканей. Отжимать такие материалы лучше на низких оборотах.