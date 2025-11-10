- Дата публикации
Специалисты развеивают мифы: нужно ли чистить сосиски перед варкой
Мало кто знает, как правильно готовить сосиски и нужно ли снимать оболочку перед варкой.
Специалисты отмечают, что сосиски относятся к категории готовых продуктов питания, однако большинство потребителей предпочитают подавать их на стол после предварительной тепловой обработки.
Отвечая на один из самых распространенных вопросов хозяек, следует ли снимать оболочку с сосисок перед приготовлением, эксперты объясняют:
— Съедобную оболочку, в которой упакованы сосиски, снимать перед варкой не нужно. Если же продукт выпущен в полиамидной оболочке, то ее обязательно следует удалить перед приготовлением.
Главный совет специалистов — не варить сосиски в кипящей воде, а лишь легонько пропарить, держа в закипевшей воде 3–5 минут. Такой способ позволяет максимально сберечь вкус и аромат продукта, а также его сочность.