Специалисты знают эти секреты: три способа избавиться от пней и превратить почву в мягкую, шелковистую землю

Как убрать пеньки / © unsplash.com

Деревья украшают участок, дарят тень и насыщают воздух кислородом. Но когда на месте зеленых красавцев планируется фундамент, приходится идти на жертвы. Спилить дерево — только первый шаг. Настоящий вызов — избавиться от пней и разветвленных корней.

Рассмотрим наиболее эффективные методы и их особенности.

Метод 1: сжигание пня

Один из самых древних и одновременно действенных способов — контролируемое сжигание. Чтобы сделать это правильно, в древесине сверлят отверстие глубиной 30-40 см, засыпают калиевую или натриевую селитру, заливают водой и укупоривают. За зиму селитра проникнет в древесину, а весной пень легко поджигается при добавлении керосина.

Этот метод подходит для тех, кто не спешит со строительством. Недостаток — риск подземного тления на торфяных почвах, что может привести к пожару, а также потребность в постоянном контроле процесса.

Метод 2: механическое удаление

Более трудоемкий, но безопасный и экологичный способ — окапывание и вытягивание пня. Выкапывают траншею вокруг, обнажая корни, которые затем перерубают. Сам пень расшатывают и вытаскивают вручную или с помощью лебедки, трактора или мини-экскаватора.

Преимущество этого метода — отсутствие химии. Он идеально подходит для плодородных участков, на которых планируется сад или огород.

Метод 3: засыпка солью

Если времени достаточно, можно ускорить разложение древесины с помощью поваренной соли. В пне делают отверстие, засыпают соль, заливают водой и оставляют в год. Древесина постепенно разрушается и превращается в ветхую массу, которую легко убрать.

Альтернатива — специальные гербициды. Они действуют быстрее, но могут ухудшать качество почвы на годы. Для строительства это не критично, но для сада или огорода лучше избегать.

Как сохранить дерево, удаляя только корни

Если нужно убрать только отдельные корни, не повредив дерево, соблюдайте простое правило: диаметр ствола умножьте на 18 — примерно на этом расстоянии можно обрезать корни без ущерба для растения.

Действуйте аккуратно, используйте лопату или ручной экскаватор, особенно когда корни уходят глубоко в землю.