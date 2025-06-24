SPF-опасность: почему важно обновлять солнцезащитный крем каждый год

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Когда лето заканчивается, лучшее, что вы можете сделать с солнцезащитным кремом, избавиться от него. Ведь его срок годности истекает год за годом.

Почему не стоит воспользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом, сообщает Vogue España.

Даже если солнцезащитный крем идеально сохранил свой цвет, аромат и текстуру – это не гарантирует, что он будет защищать кожу от солнечных лучей.

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"Стабильность солнцезащитных средств может со временем меняться, даже если упаковка была должным образом закрыта. На большинстве средств на коробке есть символ PAO (срок годности после открытия), например, "12M" (12 месяцев после открытия). После этого времени эффективность, безопасность и стабильность продукта больше не гарантируются", - поясняет Алессандро де Лусан. фармкомпании.

Именно поэтому, открытый прошлым летом крем, может потерять свою эффективность. Впрочем, хуже действовать он может и в противном случае.

Если солнцезащитный крем подвергается воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени, например, когда его оставляют на пляже рядом с полотенцем, деградация солнцезащитных фильтров и других ключевых ингредиентов ускоряется.

"Тепло, свет и кислород могут преждевременно ухудшить фильтры, даже если вы не замечаете этого невооруженным глазом", - говорит Алессандро де Лука.

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Медики рекомендуют не использовать уже открытый прошлогодний солнцезащитный крем. Если он герметично упакован, хранился при температуре и не подвергался воздействию высоких температур или солнечного света, то им можно пользоваться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие существуют солнцезащитные фильтры, с каким индексом лучше выбрать SPF-средство, как правильно его наносить и может ли солнцезащитный крем вызвать рак.