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Список древних украинских фамилий, которые произошли от названий погодных явлений

Список древних украинских фамилий, которые произошли от названий погодных явлений

Список украинских фамилий, связанных с названиями погодных явлений / Фото: Unsplash

Вот какие родовые имена произошли от названий погодных явлений.

Наши предки особое внимание уделяли разнообразным погодным явлениям. В дохристианские времена их часто чтили как богов. Такое поклонение не могло не проявиться в формировании фамилий.

В своей книге "Этимологический словарь украинских фамилий" Валентин Лученко рассказывает о так называемых климатологических родовых именах. Проверьте, возможно ли ваше также входит в этот список.

Чаще всего для формирования фамилий принимали природные явления, такие как ветер, буря, радуга, град, дождь, вьюга, гроза, звезда, зима, звезда, звезда, ненастье, мороз, роса, слякоть, облако, жара, холод и т.д.

Вот какие фамилии дошли до наших дней, но были созданы в древности и произошли от названий погодных явлений:

  • Ветряный, Витрук, Витренко;
  • Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко;
  • Дощук, Дощенко;
  • Веселко, Весельченко;
  • Грозюк, Грозенко;
  • Градов, Градский, Граденко, Градовенко;
  • Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко;
  • Заверющенко;
  • Годынюк, Годыняк, Годынчук, Годыненко;
  • Зирниченко, Зирнюк;
  • Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак;
  • Негодюк, Негоденко;
  • Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко;
  • Слетенко;
  • Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко;
  • Хмарук, Хмаренко;
  • Спеченко;
  • Холоднюк, Холодняк, Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко.

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