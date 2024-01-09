Список древних украинских фамилий, которые произошли от названий погодных явлений

Наши предки особое внимание уделяли разнообразным погодным явлениям. В дохристианские времена их часто чтили как богов. Такое поклонение не могло не проявиться в формировании фамилий.

В своей книге "Этимологический словарь украинских фамилий" Валентин Лученко рассказывает о так называемых климатологических родовых именах. Проверьте, возможно ли ваше также входит в этот список.

Чаще всего для формирования фамилий принимали природные явления, такие как ветер, буря, радуга, град, дождь, вьюга, гроза, звезда, зима, звезда, звезда, ненастье, мороз, роса, слякоть, облако, жара, холод и т.д.

Вот какие фамилии дошли до наших дней, но были созданы в древности и произошли от названий погодных явлений:

Ветряный, Витрук, Витренко;

Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко;

Дощук, Дощенко;

Веселко, Весельченко;

Грозюк, Грозенко;

Градов, Градский, Граденко, Градовенко;

Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко;

Заверющенко;

Годынюк, Годыняк, Годынчук, Годыненко;

Зирниченко, Зирнюк;

Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак;

Негодюк, Негоденко;

Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко;

Слетенко;

Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко;

Хмарук, Хмаренко;

Спеченко;

Холоднюк, Холодняк, Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко.

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