Список древних украинских фамилий, которые произошли от названий погодных явлений

Вот какие родовые имена произошли от названий погодных явлений.
Наши предки особое внимание уделяли разнообразным погодным явлениям. В дохристианские времена их часто чтили как богов. Такое поклонение не могло не проявиться в формировании фамилий.
В своей книге "Этимологический словарь украинских фамилий" Валентин Лученко рассказывает о так называемых климатологических родовых именах. Проверьте, возможно ли ваше также входит в этот список.
Чаще всего для формирования фамилий принимали природные явления, такие как ветер, буря, радуга, град, дождь, вьюга, гроза, звезда, зима, звезда, звезда, ненастье, мороз, роса, слякоть, облако, жара, холод и т.д.
Вот какие фамилии дошли до наших дней, но были созданы в древности и произошли от названий погодных явлений:
- Ветряный, Витрук, Витренко;
- Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко;
- Дощук, Дощенко;
- Веселко, Весельченко;
- Грозюк, Грозенко;
- Градов, Градский, Граденко, Градовенко;
- Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко;
- Заверющенко;
- Годынюк, Годыняк, Годынчук, Годыненко;
- Зирниченко, Зирнюк;
- Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак;
- Негодюк, Негоденко;
- Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко;
- Слетенко;
- Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко;
- Хмарук, Хмаренко;
- Спеченко;
- Холоднюк, Холодняк, Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко.
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