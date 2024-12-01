Список желаний: почему записанные мечты быстрее сбываются

Психологи советуют записывать все свои мечты, тогда они непременно станут реальными, и вот почему.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, почему записывание желаний на бумаге помогает быстрее им реализоваться.

Об этом рассказал американский автор книг по психологии и саморазвитию Роберт Грин. Автор отмечает, что записывание имеет множество преимуществ, ведь улучшает память, фокусирует внимание, фиксирует намерение и помогает управлять эмоциями.

Грин отмечает, что люди в условиях постоянного стресса и невероятной нагрузки часто забывают о своих желаниях и целях. По статистике, 80 процентов людей вообще не задумываются о своих подлинных желаниях. 16 процентов, если и мечтают, то не записывают ничего, 3 процента впоследствии забывают о своих мечтах, и только 1 процент людей регулярно фиксирует свои желания на бумаге. И у тех, кто их записывает, они осуществляются достаточно быстро и просто. Записанные мечты имеют больше шансов из абстрактных идей превратиться в реальные цели, с последующим планированием их реализации.

Когда человек создает мнимый образ мечты, он активизирует его в своем сознании. С помощью прописывания фиксируется четкое намерение воплощения желания в жизнь, и подсознание ищет все возможные способы, чтобы реализовать его. Поэтому не стоит лениться, нужно обязательно прописывать все, о чем вы думаете или мечтаете, тогда ваши желания обязательно сбудутся.

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