Спор Портникова с Федоренко: что случилось и почему ссора разделила Сеть

Спор Портникова с Федоренко / © DOU

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Между журналистом Виталием Портниковым и соучредителем сообщества разработчиков Украины DOU Юрием Федоренко разразился конфликт. В соцсетях не утихает обсуждение ситуации, которая сложилась во время их публичного интервью на конференции DOU Day.

ТСН.ua собрал самое важное из дискуссии и общественных обсуждений этой ситуации.

Суть скандала между Портниковым и Федоренко

Скандал между журналистом Виталием Портниковым и соучредителем DOU Юрием Федоренко произошел прямо во время интервью на конференции DOU Day. Конфликт разгорелся после того, как Портников подверг критике Федоренко и обвинил его в плохой подготовке к разговору.

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В частности, журналист обвинил собеседника в лоббировании интересов действующего министра обороны Михаила Федорова. Во время записи разговора Портников напрямую спросил, лоббирует ли Федоренко интересы Федорова. Он добавил, что Федоренко в своих видеоблогах слишком комплементарно относится к министру и его политике и подчиняет интересы IT-сообщества государственному аппарату.

После этого Портников подверг критике Федоренко за неподготовленность к разговору и отметил, что собеседник недостаточно хорошо ориентируется в темах, которые они должны обсуждать.

До того как произошел скандал, они успели обсудить скандал с «пленками Миндича», манипуляции Кремля, языковой вопрос и отсутствие самостоятельности и ответственности у министров.

Портников о скандале

Журналист отреагировал на скандал, который спровоцировал. Он написал, что «кто-то живет прошлым», поэтому сочувствует таким людям.

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«О всех дискуссиях последних дней. Кто-то живет прошлым. Всегда сочувствую этим людям. Кто-то живет сегодняшним днем. Всегда этим людям завидую. Я живу будущим», — написал Портников.

Аргументы в пользу Портникова

В поддержку Портникова сразу же начали публиковать сообщения и материалы. В частности, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун написал, что Портников «разорвал лоббиста интересов Федорова», далее последовал текст с обвинениями и даже унижениями в адрес Юрия Федоренко.

По мнению обозревателя, Портников жестко и прямо в глаза указал интервьюеру на его неподготовленность, некомпетентность и пристрастность, полностью нивелировав попытки лоббировать интересы власти.

Аналитик Дмитрий Быков похвалил Портникова за выступление. Он назвал журналиста общественным антиподом «временным» случайным людям, который принципиально отказывается подстраиваться под упрощенные запросы аудитории. Быков написал, что публицист не боится озвучивать неприятную и дискомфортную правду. Его позиция является прямым вызовом инфантильным слоям, нуворишам и «зеленым большевикам».

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Военный Сергей Марченко написал, что резонансный разговор на DOU Day является редким примером высокоинтенсивной дискуссии, которая балансировала на грани, но благодаря обоим участникам не скатилась в позорный конфликт. По его словам, Портников поразил смелостью выступать со своими убеждениями перед откровенно чуждой ему аудиторией.

Однако военный подметил и обратную сторону медали — специфический менторский тон Портникова и его манера жестко высмеивать оппонентов существенно истощили слушателя.

Публицист Андрей Бондарь написал, что требовать извинений за поведение Портникова — абсурд.

«Это некий абсурд. Был живой разговор, была экспрессия, были искры и упреки в некомпетентности. Было представление на сцене. К чему здесь моральные наставления? Как человек должен реагировать на нелогичные или некомпетентные вопросы? Подтверждать и толерировать некомпетентность корректным ответом, умножая ее? Или все-таки как-нибудь исправлять ситуацию? Дело в том, что с умным и опытным человеком всегда как на минном поле. Надо стараться. Стараться и готовиться»

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Член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч также поддержал журналиста. Философ считает, что разговор на DOU Day пошел наперекосяк из-за плохой подготовки ведущего Юрия Федоренко, который совершенно не понимал политического контекста, а Портников «не стал терпеть» откровенную некомпетентность и манипуляции в свою сторону.

Аргументы против Портникова

Военная корреспондентка Анна Калюжная написала, что украинское общество начало трансформировать свое отношение к публичным деятелям, и из «всеми обожаемых» они превратились в тех, кто может манипулировать прогнозами и постепенно терять свое влияние. Аудитория начала замечать и трезво оценивать их подлинные мотивы.

«Итак, я понятия не имею, почему человек, который ******** из Украины во время Майдана, но смел о нем что-то говорить из-за границы, и позже много паразитировал на этой теме; который ни дня ни в какой роли не был на войне или хотя бы где-то вблизи нее, но регулярно смеет засыпать украинцев своими псевдонаучными апокалиптическими прогнозами, был каким-то гуру для многих из вас, но я рада, что и эта любовь пошатнулась», — пишет Калюжная.

Руководитель исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко написал, что считает высказывание Портникова — дружеским огнем. Он добавил, что это выступление стало ярким примером кризиса среди «публичных интеллектуалов», которые после 2023 года начали терять связь с реальностью, и демонстрируют неспособность отвечать на современные вызовы.

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Юрий также написал, что Портников прибег к примитивным дискуссионным методам, постоянно перебивая оппонента. Его попытки поучать айтишников по поводу важности беспилотников выглядели неуместно.

Главный редактор dev.ua Станислав Юрасов написал, что Виталию Портникову никогда не понять айтишников из DOU. Юрасов написал, что вживую не смотрел выступление Портникова, ведь ему хотелось конкретики, но позже посмотреть пришлось.

«Я имею абсолютно нейтральное отношение к деятельности Портникова. Но мой вердикт по этому выступлению таков: Виталий вел себя, мягко говоря, не очень вежливо по отношению к интервьюеру и действующему военнослужащему Юрию Федоренко. И это только верхушка айсберга».

Украинский экономист Виктор Галасюк раскритиковал Портникова за «эго, существенно превышающее интеллект и понимание экономики».

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«Минцифры — это не о виртуальном мире и „апках“. Это и о связи, и о технологическом производстве, и об оружии, и даже о международной дипломатии, влияющей на судьбу страны (вспомните блокирование Starlink нашему врагу)».

Командир взвода в 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов также высказался против Портникова:

«Я давно уже не читаю и не слушаю Портникова регулярно. Не потому, что берусь оценивать его интеллект или профессиональный опыт. Просто в какой-то момент мне стало неинтересно. Когда человек слишком часто объясняет другим, как правильно думать, он рано или поздно перестает быть собеседником и начинает напоминать лектора».

Портников системно апеллирует к собственной непогрешимости, и его правота в прошлом трансформировалась в инструмент интеллектуального доминирования, подменяющий реальные факты. А попытки журналиста объяснить разработчикам miltech-сектора, инженерам и военнослужащим важность дронов имели вид лекции отставного танкиста перед астрофизиками.

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Front End Developer компании Namecheap Павел Храмов написал: «Я не считаю это мудрым! Портников вел себя очень пренебрежительно. В какой-то момент он развернулся спиной к собеседнику и просто начал свой монолог к залу. Якобы интервьюер не стоит его времени. Он обесценил вопросы циничным сарказмом. Нагло оценивал некоторые тезисы как глупые и прочее».

Реакция соцсетей и мнения украинцев

Мнения украинцев по ситуации кардинально отличаются. Приводим несколько распространённых аргументов:

«Виталий Портников — невероятный человек! В следующий раз, может, попросить интервьюера немного подготовиться к интервью? Выглядел жалко, непрофессионально и ангажировано», — пишет Александр Суворов.

«Поведение патологически нарциссическое и тупо хамское. С одной стороны, Портникова почти всегда интересно слушать как минимум потому, что он невероятно эрудированный дядька. С другой стороны, он манипулятор и даже п**дун, поэтому с ним нужно, как с ChatGPT, постоянно перепроверять», — написал Александр Дяченко.

«Я уважаю господина Виталия — это действительно одна из умнейших голов журналистики. Для тех, кто постоянно смотрит Портникова, он ничего нового не сказал. Ведущий „плохо подготовился“ даже не в смысле того, что имеет маленький скилл в политологии или политической жизни Украины, он плохо подготовился потому, что не понимал, как должно проходить интервью с Виталием Портниковым», — пишет Владимир Тасинич.

«Смотрю все проекты Юры, равно как смотрю большинство интервью и соло Портникова, обоих уважаю. Но на упрек Виталия, что „интервьюер плохо подготовился“, я бы ответил, что Портников подготовился еще хуже, потому что не учел ни контекста ивента, ни специфику его аудитории. Триггернул на ровном месте и немного вышел за берега. Может, у него какие-то флешбеки из реального УТ-2 остались? Но Юра норм вырулил», — пишет Александр Смольянинов.

«Я вообще не знаю, где Виталий Портников берет силы, чтобы иметь столько терпения, объясняя спокойно и методично годами одни и те же вещи, отвечая на одни и те же вопросы. У меня давно крутится в голове вопрос к господину Портникову: как ему живется, когда вокруг столько идиотов и что помогает ему быть тактичным в общении с людьми, которые вроде бы хотят понять, но при этом не желают прилагать собственные усилия, не желают брать ответственность за свое невежество», — пишет Екатерина Горина.

Напомним, журналист Виталий Портников выразил мнение, что решающее влияние на решение Беларуси о войне против Украины имеет Владимир Путин, а не Александр Лукашенко. Если Кремль решит осуществить новое наступление с белорусской территории, то позиция Лукашенко не будет иметь значения.

Хотя признаков подготовки такого наступления пока нет, реалистичной угрозой остаются ракетные и дроновые атаки. Активное вовлечение в войну несет большие риски для самой Беларуси — ответные украинские удары могут быстро уничтожить ее уязвимую экономику.

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В то же время, Кремль может руководствоваться политической целью — рассорить украинцев и белорусов по имперскому принципу «разделяй и властвуй». Путин может намеренно спровоцировать удары по Беларуси, которые приведут к жертвам среди гражданских, чтобы вызвать взаимную рознь между народами.

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