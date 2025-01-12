Справятся не все: какие слова смогут произнести только украинцы

Украинский язык богат словами, которые становятся настоящим испытанием для тех, кто не владеет им в совершенстве.

В украинском языке существует немало самобытных слов, которые сложно произнести людям, не владеющим государственным.

Украинский язык имеет мягкие звуки, сочетания согласных и звуки, которые не используются или редко встречаются, например, в русском. Кроме того, в украинском языке существуют другие правила ударения, что также придает трудности.

Список украинских слов, даже опытные языковеды-иностранцы едва произносят

1. Паляниця

Это слово стало символом украинского языка во время войны, когда его начали использовать в качестве своеобразного теста на принадлежность к украинской культуре. Россияне обычно произносят его с ошибками, говоря паляница или палянца.

2. Щирість

Украинское слово щирість со сложным звуком является одним из самых больших испытаний для иностранцев.

3. Горіх

Звук г в украинском языке отличается от российского варианта, где его более близкий аналог — х. Русскоязычные носители часто заменяют украинское г на х, произнося слово как хорь, что кардинально изменяет его значение.

4. Вихор

Большинство людей упрощают произношение этого слова, теряя его подлинное звучание.

5. Дзиґа

Сочетание звуков дз и ґ создает настоящую головоломку. В русском языке нет аналогичных сочетаний, поэтому произнести это слово без акцента сложно.

6. Журавель

Еще один вызов — звук ж в сочетании с у и р, что требует точной артикуляции и контроля интонации. Большинство иностранцев упрощают это слово, утрачивая его правильный ритм и ударение.

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.

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