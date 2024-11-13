Спровоцируете цветение орхидеи через несколько дней: возьмите чайный пакетик, мед и чеснок

Если ваша орхидея давно не цвела, может быть, ей не хватает нужных веществ. Привести ее в чувство, говорят цветоводы, довольно просто.

Для этого вам даже не понадобится бежать в магазин и покупать там специальные средства. Подкормку со всеми необходимыми питательными веществами вы можете приготовить из подручных ингредиентов.

Для приготовления возьмите чайный пакет (зеленый чай), мед и чеснок. Один пакетик зеленого чая заварите в 1 л кипятка, дайте настояться в течение 4 часов. .И также оставьте настаиваться на такой же период времени.

После этого отфильтруйте воду с чесноком, соедините с чаем и просто подливайте этим раствором орхидею. Достаточно будет вносить импровизированное удобрение раз в 10 дней.

Почему такая жидкость работает? Зеленый чай содержит такие вещества, которые помогают экзотическому растению расти и цвететь, а мед с чесноком выступают как фунгициды и инсектициды.

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