Спрячьте балетки в дальний угол шкафа: стилисты назвали обувь, которая будет модной осенью 2025 года

Какая обувь будет модной осенью 2025 года

Эти мягкие кожаные туфли с открытой шнуровкой — утонченная и практичная альтернатива балеткам. Они совмещают элегантность и комфорт, благодаря чему гармонично дополняют как классические препи-костюмы, так и нежные романтические платья. Летом их носят с легкими льняными брюками, а осенью — со стильными пальто в эстетике 1970-х годов.

Дизайн ботинок дерби имеет интересное прошлое: он тесно связан с французским брендом Repetto и культовым музыкантом Сержем Генсбуром, который в 1970-х сделал популярной модель Zizi, созданную в честь танцовщицы Зизи Жанмер. В 2025 году эта легендарная пара снова возвращается в моду.

Моду на дерби снова зажег бренд Jacquemus, представив их в весенней коллекции 2024 года в партнерстве с Repetto. После этого к тренду присоединились Lemaire, Celine и даже Dior — сигнализируя об однозначном возвращении этих обувных классиков в центр модного внимания. Французское воздержание в сочетании с универсальностью сделали дерби настоящим фаворитом сезона.

Пока балетки экспериментируют с формами — появляются на каблуке, в виде лоферов или почти как кроссовки, — дерби остаются верны себе: тонкие, мягкие, гибкие, изящно очерчивают силуэт. Они одинаково уместны для динамичной городской жизни и тех, кто ценит комфорт без компромиссов в стиле.

Неудивительно, что стилисты, дизайнеры и инфлюэнсеры уже окрестили эту модель самой удобной обувью сезона.