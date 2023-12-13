Сразу минус 10 килограммов: пять стильных вещей, которые помогут скрыть живот

Эти вещи сделают вас стройной и элегантной, замаскируют недостатки и подчеркнут естественную красоту.
Какие-либо недостатки фигуры можно легко замаскировать одеждой, если знать, как это правильно сделать. И живот также реально скрыть, если надеть соответствующую вещь. Рассказываем, как с помощью этих пяти вещей замаскировать живот и другие недостатки своей фигуры и подчеркнуть свою природную красоту.
Платье
Наверное, каждая женщина любит эту одежду, несмотря на свои формы и возраст. Впрочем, не каждой известно, как скрыть недостатки своей фигуры с помощью этой одежды. Можно выбирать платье свободного кроя из плотного материала ниже колена. Такая вещь будет держать пышную фигуру за счет ткани, и живот не будет виден. Еще можно воспользоваться баской – это пояс, который одевается поверх платья, он также хорошо держит формы, подчеркивая сексуальные изгибы фигуры.
Джинсы с высокой посадкой
За счет высокой посадки живот в таких джинсах не виден. Тем более, что такие штаны на пике модных трендов, поэтому ваш образ будет стильным и элегантным одновременно. Дополнить джинсы с высокой посадкой можно свитером, пиджаком или рубашкой. Главное, чтобы эти вещи были прямого или свободного кроя. Тогда ваш образ будет органичным и потрясающим.
Однотонная одежда
Если вы обладательница пышной фигуры, тогда вам стоит отказаться от узоров и принтов. Следует отдавать предпочтение монохромным цветам в одежде, за счет чего ваш образ будет выглядеть стильно и изысканно. Можно выбирать любые цвета, главное, чтобы одежда была монохромной, отдавайте предпочтение глубоким оттенкам естественных цветов.
Длинные свитера
Если у вас есть несколько лишних килограммов, такая одежда станет для вас стильным и одновременно теплым спасением. Удлиненные свитера свободного кроя или платья-свитера вытягивают образ, делают его более стройным и элегантным. Тем более что такая вещь не нуждается в дополнении, поскольку свитер прекрасно сыграет самостоятельно. Дополнить его следует грубыми ботинками или высокими сапогами.
Пиджак свободного кроя
Если вы не знаете, как замаскировать недостатки своей фигуры, тогда приобретите свободный пиджак, который станет вашей любимой вещью. Поскольку такая одежда крайне универсальна, ее можно одевать с брюками, джинсами или платьями. Такой аутфит будет идеальным как для деловых будней, так и для праздничных событий.
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