Сразу минус 10 килограммов: пять стильных вещей, которые помогут скрыть живот

Какие-либо недостатки фигуры можно легко замаскировать одеждой, если знать, как это правильно сделать. И живот также реально скрыть, если надеть соответствующую вещь. Рассказываем, как с помощью этих пяти вещей замаскировать живот и другие недостатки своей фигуры и подчеркнуть свою природную красоту.

Платье

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

Наверное, каждая женщина любит эту одежду, несмотря на свои формы и возраст. Впрочем, не каждой известно, как скрыть недостатки своей фигуры с помощью этой одежды. Можно выбирать платье свободного кроя из плотного материала ниже колена. Такая вещь будет держать пышную фигуру за счет ткани, и живот не будет виден. Еще можно воспользоваться баской – это пояс, который одевается поверх платья, он также хорошо держит формы, подчеркивая сексуальные изгибы фигуры.

Джинсы с высокой посадкой

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

За счет высокой посадки живот в таких джинсах не виден. Тем более, что такие штаны на пике модных трендов, поэтому ваш образ будет стильным и элегантным одновременно. Дополнить джинсы с высокой посадкой можно свитером, пиджаком или рубашкой. Главное, чтобы эти вещи были прямого или свободного кроя. Тогда ваш образ будет органичным и потрясающим.

Однотонная одежда

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

Если вы обладательница пышной фигуры, тогда вам стоит отказаться от узоров и принтов. Следует отдавать предпочтение монохромным цветам в одежде, за счет чего ваш образ будет выглядеть стильно и изысканно. Можно выбирать любые цвета, главное, чтобы одежда была монохромной, отдавайте предпочтение глубоким оттенкам естественных цветов.

Длинные свитера

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

Если у вас есть несколько лишних килограммов, такая одежда станет для вас стильным и одновременно теплым спасением. Удлиненные свитера свободного кроя или платья-свитера вытягивают образ, делают его более стройным и элегантным. Тем более что такая вещь не нуждается в дополнении, поскольку свитер прекрасно сыграет самостоятельно. Дополнить его следует грубыми ботинками или высокими сапогами.

Пиджак свободного кроя

Как скрыть живот / Фото: pixabay.com

Если вы не знаете, как замаскировать недостатки своей фигуры, тогда приобретите свободный пиджак, который станет вашей любимой вещью. Поскольку такая одежда крайне универсальна, ее можно одевать с брюками, джинсами или платьями. Такой аутфит будет идеальным как для деловых будней, так и для праздничных событий.

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