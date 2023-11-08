Сразу минус 10 лет: эту вещь должна иметь каждая женщина после 50, чтобы выглядеть моложе

Стилистка назвала предмет гардероба, который необходим женщинам после 50 лет.
Мы все хотим выглядеть привлекательно и стильно, и это совсем не зависит от возраста. Каждая женщина имеет в своей копилке несколько секретов, как выглядеть моложе – от смены прически до обновления гардероба. И именно пересмотр своего гардероба – кратчайший путь к молодости и красоте. Об этом рассказывает в комментарии Express основательница 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра.
Какая одежда реально омолаживает женщин после 50: рекомендации стилистка
Дейдра советует всем без исключения женщинам 50-летнего возраста обязательно иметь в своем гардеробе платье.
"Это нужная вещь, которую вы захотите одевать снова и снова. Я всегда говорю – если сомневаетесь и не знаете, что надеть, выбирайте платье", – говорит стилистка.
Чтобы платье имело стопроцентный эффект, оно должно вам нравиться, даже если его фасон не от самой верхушки модного олимпа. При этом стилистка не советует выбирать мешковатые и балахонистые наряды.
Крайне важную роль играет цвет выбранного платья. Сейчас в трендах нейтральные монохромные оттенки стиля "тихая роскошь". Чем проще и ненавязчивее будет цвет, тем эффектнее будет выглядеть платье. К такой одежде можно подбирать яркие детали, которые будут подчеркивать ваш образ.
Дейдра рекомендует женщинам после 50 несколько вариантов платьев.
- Платье с запахом и элегантными рукавами длиной в три четверти.
- Платье-футляр, которое можно носить с кофтой, кардиганом или блейзером.
- Если разрешает фигура, можно выбирать приталенные платья.
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