Сразу минус 10 лет: эту вещь должна иметь каждая женщина после 50, чтобы выглядеть моложе

Мы все хотим выглядеть привлекательно и стильно, и это совсем не зависит от возраста. Каждая женщина имеет в своей копилке несколько секретов, как выглядеть моложе – от смены прически до обновления гардероба. И именно пересмотр своего гардероба – кратчайший путь к молодости и красоте. Об этом рассказывает в комментарии Express основательница 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра.

Какая одежда реально омолаживает женщин после 50: рекомендации стилистка

Дейдра советует всем без исключения женщинам 50-летнего возраста обязательно иметь в своем гардеробе платье.

Платье с запахом и рукавом три четверти / Фото: pixabay.com

"Это нужная вещь, которую вы захотите одевать снова и снова. Я всегда говорю – если сомневаетесь и не знаете, что надеть, выбирайте платье", – говорит стилистка.

Платье-футляр / Фото: pixabay.com

Чтобы платье имело стопроцентный эффект, оно должно вам нравиться, даже если его фасон не от самой верхушки модного олимпа. При этом стилистка не советует выбирать мешковатые и балахонистые наряды.

Приталенные платья / Фото: pixabay.com

Крайне важную роль играет цвет выбранного платья. Сейчас в трендах нейтральные монохромные оттенки стиля "тихая роскошь". Чем проще и ненавязчивее будет цвет, тем эффектнее будет выглядеть платье. К такой одежде можно подбирать яркие детали, которые будут подчеркивать ваш образ.

Дейдра рекомендует женщинам после 50 несколько вариантов платьев.

Платье с запахом и элегантными рукавами длиной в три четверти.

Платье-футляр, которое можно носить с кофтой, кардиганом или блейзером.

Если разрешает фигура, можно выбирать приталенные платья.

Омолаживающая одежда / Фото: pixabay.com

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