- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 337
- Время на прочтение
- 2 мин
Сразу минус 10 лет: омолаживающие стрижки для женщин за 60, которые долго держат форму и объем
Эти прически придают локонам объем и визуальную густоту, маскируют морщины на лице и выражают естественную красоту.
Возраст — это не причина отказываться от стильных стрижек. Напротив, правильно подобранная прическа может полностью изменить образ, освежить образ и даже убрать десяток лет. Для женщин после 60 важно, чтобы стрижка не только подчеркивала красоту, но и была удобной в уходе, держала форму и придавала волосам объем. Стилисты назвали пять лучших причесок, идеально подходящих для зрелых женщин.
Текстурированный боб-каре
Легкие слои этой стрижки создают объем и подвижность даже для тонких волос. Стрижка удобна в повседневном уходе, достаточно быстро высушить феном — и локоны сами ложатся в нужную форму. Боб-каре делает волосы визуально более густыми и добавляет динамики, за счет этого общий образ омолаживается на 10-15 лет.
Многослойная стрижка
Эта прическа дарит мягкий контур, сглаживающий возрастные изменения на коже лица и придающий женственности. Идеальный выбор для тех, кто не хочет стричься очень коротко. Если сушить пряди феном назад, лицо открывается и становится моложе, более выразительным и привлекательным.
Пикси с удлиненными бакенбардами
Эффектная, современная и практичная стрижка, которая имеет стильный вид и держит форму без ежедневной укладки. Удлиненные бакенбарды визуально вытягивают овал лица, а рваные слои прибавляют объем. Такая пикси делает черты более четкими, подчеркивает глаза и имеет выраженный омолаживающий эффект.
Моб с мягкими волнами
Стрижка сочетает в себе черты классического боба и модную длину волос. Легкая волнистая текстура придает прическе естественность и объем без стайлинга. Такой вариант подходит для овального, круглого и сердцевидного лица, придает нежности и делает элегантным образ.
Бикси с удлиненной челкой
Этот вариант стрижки — идеальное сочетание боба и пикси с мягкими слоями. Челка, спадающая на глаза, маскирует морщины на лбу, а объем в зоне висков и верхушки делает лицо более свежим и младшим лет на десять. Эта стрижка создает иллюзию густых, здоровых волос и подстраивается под разные формы лица.