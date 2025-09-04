Сразу минус 10 лет: омолаживающие стрижки для женщин за 60, которые долго держат форму и объем

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © Freepik

Возраст — это не причина отказываться от стильных стрижек. Напротив, правильно подобранная прическа может полностью изменить образ, освежить образ и даже убрать десяток лет. Для женщин после 60 важно, чтобы стрижка не только подчеркивала красоту, но и была удобной в уходе, держала форму и придавала волосам объем. Стилисты назвали пять лучших причесок, идеально подходящих для зрелых женщин.

Текстурированный боб-каре

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60

Легкие слои этой стрижки создают объем и подвижность даже для тонких волос. Стрижка удобна в повседневном уходе, достаточно быстро высушить феном — и локоны сами ложатся в нужную форму. Боб-каре делает волосы визуально более густыми и добавляет динамики, за счет этого общий образ омолаживается на 10-15 лет.

Многослойная стрижка

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © pixabay.com

Эта прическа дарит мягкий контур, сглаживающий возрастные изменения на коже лица и придающий женственности. Идеальный выбор для тех, кто не хочет стричься очень коротко. Если сушить пряди феном назад, лицо открывается и становится моложе, более выразительным и привлекательным.

Пикси с удлиненными бакенбардами

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Эффектная, современная и практичная стрижка, которая имеет стильный вид и держит форму без ежедневной укладки. Удлиненные бакенбарды визуально вытягивают овал лица, а рваные слои прибавляют объем. Такая пикси делает черты более четкими, подчеркивает глаза и имеет выраженный омолаживающий эффект.

Моб с мягкими волнами

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Стрижка сочетает в себе черты классического боба и модную длину волос. Легкая волнистая текстура придает прическе естественность и объем без стайлинга. Такой вариант подходит для овального, круглого и сердцевидного лица, придает нежности и делает элегантным образ.

Бикси с удлиненной челкой

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 60

Этот вариант стрижки — идеальное сочетание боба и пикси с мягкими слоями. Челка, спадающая на глаза, маскирует морщины на лбу, а объем в зоне висков и верхушки делает лицо более свежим и младшим лет на десять. Эта стрижка создает иллюзию густых, здоровых волос и подстраивается под разные формы лица.