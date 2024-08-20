Сразу минус 10 лет: осенние омолаживающие стрижки для женщин за 40 на разную длину волос

Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, достаточно выбрать правильную стрижку, которая выразит красоту и освежит ваш образ.

Этой осенью на пике популярности остаются многослойные градуированные стрижки. Стилисты предлагают женщинам, которые хотят сделать свой стиль современным и кардинально омолодиться, обратить внимание на 4 самых популярных стрижки осеннего сезона 2024. Такие прически закрывают сразу несколько потребностей: маскируют возрастные изменения на коже, придают волосам экстраординарный объем, корректируют овал, убирая ненужную тяжесть в нижней зоне лица. Рассказываем, какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 на пике популярности осенью 2024 года.

Асимметричный боб с косой челкой

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 на осень 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка находится на вершине модного олимпа несколько лет подряд, и не зря. Такая многослойная прическа с косой челкой удлиняет лицо, делает скулы более выразительными, а взгляд – глубоким. Прическа станет идеальным выбором для женщин с квадратным и полным лицом. Также асимметричный боб способен убрать до 10 лишних лет, с такой прической каждая женщина будет чувствовать себя молодой и уверенной в себе.

Пикси с текстурированными прядями

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 на осень 2024 / Фото: Freepik

Эта стрижка полюбилась всем модницам мира, и вот почему. Она омолаживает, кардинально меняет образ и придает объем даже тонким и ослабленным локонам. Эта стрижка будет подходить обладательницам овального и треугольного лица. Текстурированные пряди выразят скулы, а косая челка, которой следует акцентировать стрижку, скроет возрастные изменения на коже лица. К тому же, текстурированные пикси совсем не нуждаются в укладке, волосы ложатся в правильную форму сразу после мытья.

Каскад

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 на осень 2024 / Фото: pixabay.com

Такую прическу можно делать на короткие, средние и длинные волосы. Она находится на пике безумной популярности не один десяток лет. А все потому, что каскад способен омолодить и освежить образ за счет техники стрижки, в которой пряди двигаются во время ходьбы. Это придает общему аутфиту легкость и элегантную игривость. Прическа имеет разные степени градуировки, что позволяет каждой представительнице прекрасного пола выбрать идеальный вариант для себя, чтобы быть потрясающей и бесподобной.

Удлиненный боб

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 на осень 2024 / Фото: Freepik

Вариаций этой стрижки столько, что голова кружится, поэтому каждая женщина сможет выбрать для себя именно тот, который подчеркнет ее красоту. Удлиненный боб подходит для любой формы лица и структуры волос. Стрижку делают на среднюю длину волос, она придает визуальную густоту и непревзойденный объем. А еще удлиненный боб кардинально омолаживает, поэтому каждая дама будет чувствовать себя юной, потрясающей и совершенной.

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