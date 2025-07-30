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Средняя продолжительность жизни в Украине резко снизилась: что говорят статистика, эксперты

Какая средняя продолжительность жизни в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Средняя продолжительность жизни в Украине

Средняя продолжительность жизни в Украине

Украина переживает глубокий демографический кризис, вызванный полномасштабным вторжением России. Эксперты бьют тревогу, отмечая необходимость срочных мер для преодоления этих вызовов.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине

По данным Госстата, население Украины сократилось с 48,5 млн человек в 2001 году до ориентировочно 36,3 млн в августе 2023 года. К началу 2025 года эта цифра оценивалась уже в около 31 млн, включая временно оккупированные территории. Институт демографии и проблем качества жизни НАН Украины прогнозирует дальнейшее сокращение населения Украины до 25,2 млн в ближайшие десятилетия.

Особенно шокирующими данные относительно средней продолжительности жизни. Согласно проекту Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, за период с 2020 по 2023 год произошло значительное снижение этого показателя:

  • Средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 66,4 года до 57,3 года.

  • Средняя продолжительность жизни женщин сократилась с 76,2 года до 70,9 года.

Эти цифры подтверждает заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, которая отмечает, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 67 лет, а женщин — около 76-77 лет. Она подчеркивает, что многим мужчинам поэтому не удается воспользоваться пенсией, на которую они платили налоги в течение жизни.

Основные причины уменьшения населения и снижения продолжительности жизни в Украине

Главной причиной снижения продолжительности жизни и углубления демографического кризиса являются военные действия на территории Украины. Однако есть и другие важные факторы:

  • Низкий уровень рождаемости. В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,2 на одну женщину, что почти вдвое ниже показателя, необходимого для простого воспроизводства населения (2,2). За период войны этот показатель упал до 1,0.

  • Рост численности лиц с инвалидностью. Война приводит к увеличению количества людей, нуждающихся в длительной реабилитации.

  • Высокий уровень преждевременной смертности . Этот показатель связан не только с боевыми действиями, но и с такими причинами, как ДТП, вредные условия труда, низкий уровень благосостояния, повышение уровня бедности, злоупотребление вредными привычками и низкое качество/доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности.

  • Вынужденная эмиграция. Миллионы украинцев выехали за границу из-за войны.

  • Масштабное внутреннее перемещение. Это создает проблемы с жильем, трудоустройством и доступом к базовым услугам.

Ситуация со средней продолжительностью жизни в Украине критическая и требует немедленных комплексных решений. Хотя война является основной причиной ухудшения демографических показателей, эксперты отмечают важность решения и других проблем, таких как низкая рождаемость, высокий уровень преждевременной смертности и качество медицинской помощи. Разработка и внедрение эффективных стратегий, направленных на улучшение благосостояния, здоровья и условий жизни украинцев, являются ключевыми для восстановления и стабилизации демографической ситуации в стране.

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