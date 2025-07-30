Средняя продолжительность жизни в Украине резко снизилась: что говорят статистика, эксперты

Средняя продолжительность жизни в Украине

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Украина переживает глубокий демографический кризис, вызванный полномасштабным вторжением России. Эксперты бьют тревогу, отмечая необходимость срочных мер для преодоления этих вызовов.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине

По данным Госстата, население Украины сократилось с 48,5 млн человек в 2001 году до ориентировочно 36,3 млн в августе 2023 года. К началу 2025 года эта цифра оценивалась уже в около 31 млн, включая временно оккупированные территории. Институт демографии и проблем качества жизни НАН Украины прогнозирует дальнейшее сокращение населения Украины до 25,2 млн в ближайшие десятилетия.

Особенно шокирующими данные относительно средней продолжительности жизни. Согласно проекту Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, за период с 2020 по 2023 год произошло значительное снижение этого показателя:

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Средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 66,4 года до 57,3 года .

Средняя продолжительность жизни женщин сократилась с 76,2 года до 70,9 года.

Эти цифры подтверждает заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, которая отмечает, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 67 лет, а женщин — около 76-77 лет. Она подчеркивает, что многим мужчинам поэтому не удается воспользоваться пенсией, на которую они платили налоги в течение жизни.

Основные причины уменьшения населения и снижения продолжительности жизни в Украине

Главной причиной снижения продолжительности жизни и углубления демографического кризиса являются военные действия на территории Украины. Однако есть и другие важные факторы:

Низкий уровень рождаемости. В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,2 на одну женщину, что почти вдвое ниже показателя, необходимого для простого воспроизводства населения (2,2). За период войны этот показатель упал до 1,0.

Рост численности лиц с инвалидностью. Война приводит к увеличению количества людей, нуждающихся в длительной реабилитации.

Высокий уровень преждевременной смертности . Этот показатель связан не только с боевыми действиями, но и с такими причинами, как ДТП, вредные условия труда, низкий уровень благосостояния, повышение уровня бедности, злоупотребление вредными привычками и низкое качество/доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности.

Вынужденная эмиграция . Миллионы украинцев выехали за границу из-за войны.

Масштабное внутреннее перемещение. Это создает проблемы с жильем, трудоустройством и доступом к базовым услугам.

Ситуация со средней продолжительностью жизни в Украине критическая и требует немедленных комплексных решений. Хотя война является основной причиной ухудшения демографических показателей, эксперты отмечают важность решения и других проблем, таких как низкая рождаемость, высокий уровень преждевременной смертности и качество медицинской помощи. Разработка и внедрение эффективных стратегий, направленных на улучшение благосостояния, здоровья и условий жизни украинцев, являются ключевыми для восстановления и стабилизации демографической ситуации в стране.