Средство для мытья обоев, которое всегда есть под рукой: как эффективно вывести пятна на стенах

Любые обои с течением времени загрязняются. Даже если их не трогать, со временем на них оседает пыль. А если в квартире, дома есть дети, животные, то пятна, загрязнения на обоях появляются еще быстрее. Особенно страдают обои в прихожей, ведь сюда в первую очередь попадает грязь с улицы. Вокруг трубки домофона всегда темные пятна, обои у плинтусов в пятнах от обуви. И даже самые дорогие средства, не всегда справятся с этой проблемой.

Сообразительные хозяйки предлагают простой способ для мытья обоев. Он не только легок, но и экономен. Не нужно покупать дорогие средства, чтобы "привести обои в сознание". В нем всего два компонента, он эффективно очищает не только грязные, засаленные обои, но и пригоден для мытья крашеных стен.

Это еще и не все, это средство образует во время мытья защитный слой на обоях, пленку, которая защищает их от дальнейшего загрязнения.

Как отмыть обои, как вывести пятна

Для мытья обоев нужно взять воду и кондиционер для стирки белья, в пропорции одна часть кондиционера на три части воды.

Под влиянием кондиционера, тряпка станет жесткой и будет плохо впитывать влагу. Поэтому лучше пользоваться для этих целей нетканой салфеткой или кусочком фланели.

Необходимо нанести средство на стену, подождать несколько минут и дальше тщательно смыть все это теплой водой. Обязательно тщательно протрите все поверхности. Чем лучше вы протрете, тем лучший будет эффект чистоты.

Во время мытья чаще меняйте воду — чем чище будет вода, тем лучше будет результат.

Еще один эффект от мытья обоев кондиционером для белья – после такой уборки воздуха в квартире вас порадует.

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