Средство для мытья посуды может испортить эти 5 вещей: что лучше им не мыть

5 вещей, которые нельзя мыть средством для мытья посуды / © Pexels

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Средство для мытья посуды часто используют не только на кухне, но и при уборке всего дома. Оно хорошо справляется с жиром и загрязнениями, однако подходит далеко не для всех поверхностей. Специалист по уборке и владелица клининговой компании Стефани Филлипс назвала пять вещей, которые не стоит чистить этим средством, а также объяснила, чем его лучше заменить.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Деревянная мебель

Вопреки распространенному мнению, средство для мытья посуды не подходит для регулярного ухода за деревянной мебелью. По словам эксперта, сильные моющие компоненты могут смывать натуральные масла, защищающие поверхность древесины. Из-за этого материал постепенно становится сухим и тусклым, а со временем может потерять блеск, потрескаться или даже деформироваться. Кроме того, средство может оставлять налет, который сложно полностью удалить и который может привести к изменению цвета поверхности.

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Стефани Филлипс советует примерно раз в месяц использовать специальную полироль для дерева, нанося ее на чистую ткань. Также она рекомендует накрывать деревянные обеденные столы во время еды, чтобы избежать сильных загрязнений и необходимости интенсивной чистки.

Кожаные изделия

Кожа также требует особого ухода. Хотя средство для мытья посуды эффективно растворяет жир, именно это и может нанести вред кожаным изделиям. Оно удаляет естественные жиры, которые сохраняют мягкость и защищают материал.

В результате кожа может пересыхать, становиться ломкой и покрываться трещинами. Поэтому для очистки таких поверхностей эксперт рекомендует использовать специальные средства для кожи, а после очистки обязательно наносить кондиционер.

Ковры

Для удаления пятен с ковров средство для мытья посуды также не является лучшим выбором. Основная проблема заключается в том, что его сложно полностью вымыть из ворса. Остатки средства могут скапливаться в волокнах и притягивать пыль и грязь, из-за чего ковер скорее снова будет выглядеть загрязненным.

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По словам Стефани Филлипс, для чистки ковров лучше использовать специальные средства. Для пятен биологического происхождения она рекомендует ферментные очистители, а для других загрязнений — универсальные средства для ковров с последующей очисткой с помощью моющей машины.

Стиральная машина

Эксперт подчеркивает, что средство для мытья посуды нельзя использовать вместо стирального порошка или геля. Оно образует гораздо больше пены, чем предусмотрено для работы стиральной машины. Из-за этого пена может выливаться наружу, создавать беспорядок и даже негативно влиять на работу техники.

Кроме того, избыток пены мешает качественному полосканию одежды, поэтому на ткани могут оставаться мыльные остатки. В то же время средство для мытья посуды можно использовать локально — например, нанести небольшое количество на жирное пятно перед стиркой, после чего постирать вещь обычным стиральным средством.

Посудомоечная машина

Не менее распространенная ошибка — использование обычного средства для мытья посуды в посудомоечной машине. Причина та же: оно создает слишком много пены. В отличие от него, специальные таблетки, капсулы или гели для посудомоечных машин обладают низким уровнем пенообразования и разработаны именно для работы с такими приборами.

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Если под рукой нет специального средства, эксперт советует не экспериментировать, а просто помыть посуду вручную. Это поможет избежать избыточного образования пены и возможных проблем с работой посудомоечной машины.

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