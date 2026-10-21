Средство, которое есть на каждой кухне, поможет избавиться от конденсата на окнах

Чем вытереть окна от конденсата: простой лайфхак

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С наступлением холодов сушка белья дома может обернуться неприятной проблемой — появлением конденсата на окнах. Особенно это заметно осенью, когда из-за дождей и низкой температуры выстиранную одежду всё чаще оставляют сушиться в комнатах. Впрочем, специалисты рассказали о простом лайфхаке с использованием средства для мытья посуды, который может помочь справиться с влагой.

Об этом сообщило издание Express.

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Почему при сушке одежды запотевают окна

Когда мокрое белье сохнет в помещении, вода постепенно испаряется и повышает влажность воздуха. В то же время из-за перепада температур на холодных окнах могут появляться капли воды. Если влага регулярно скапливается, в частности возле оконных рам, это создает благоприятные условия для развития плесени.

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Как средство для мытья посуды помогает бороться с конденсатом

Эксперт компании Fantastic Services Валерия Великова поделилась необычным способом защиты окон от запотевания. По её словам, для этого можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды, которое есть практически на каждой кухне.

Суть метода заключается в том, чтобы оставить на поверхности стекла едва заметную мыльную пленку. Для этого достаточно протереть окно тряпкой с небольшим количеством моющего средства, а затем удалить его излишки.

Великова объясняет, что образовавшаяся пленка должна препятствовать появлению конденсата. При этом благодаря минимальному количеству средства на стекле не должно оставаться разводов.

Есть и другой способ применения этого лайфхака. Можно добавить несколько капель жидкости для мытья посуды в воду, перелить смесь в пульверизатор и распылить её на окна.

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Почему этот лайфхак не решит проблему полностью

Несмотря на простоту этого метода, рассчитывать на длительный результат не стоит. Мыльный слой может временно уменьшить запотевание стекол, однако не удаляет лишнюю влагу из воздуха.

Кроме того, регулярный контакт средства для мытья посуды с резиновыми уплотнителями со временем может привести к их повреждению. Поэтому не рекомендуется обрабатывать им эти части окон.

В свою очередь, для борьбы с повышенной влажностью эксперт советует использовать осушитель воздуха. Хотя приобретение такого устройства требует дополнительных затрат, оно помогает избавиться от избытка влаги в комнатах и снизить вероятность появления плесени.

Напомним, ранее эксперты назвали четыре простых способа уменьшить скопление влаги без использования осушителя воздуха.

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