Средство в 10 раз лучше для огорода, чем перегной: плодородие возрастет до максимума

Известкование грунта: зачем и когда его проводить

Зачем известковать почву

Известкование почвы придает ей необходимой кислотности.

Помогает растениям собирать фосфор с земли, обеспечивая более стабильный рост.

Создает почвенные условия, благоприятные для микроорганизмов, аэрации червей и т.д.

Благодаря известкованию почва становится более плодородной и богатой минеральными веществами. Бактерии и грибы, которые перерабатывают органические вещества, обогащающие почву, охотно населяют почву с оптимальным уровнем pH.

Когда посыпать огород известью

Известкование может повысить кислотность почвы и способствовать более быстрому росту культур, если его провести в нужный момент. Лучше всего это делать поздней осенью или ранней весной. Опытные фермеры вносят известь в грунт в марте за несколько недель до запланированного посева.

Какую известь лучше использовать для раскисления почвы весной

Порошкообразная известь быстро проникает в грунт, в отличие от медленно растворяющихся гранул. Поэтому гранулированную известь производители рекомендуют использовать осенью, чтобы они постепенно выделили полезные соединения в землю, в то время как для весны лучше всего подойдет порошкообразная известь, которая быстро приникает в почву.

Известкование можно проводить один раз в 1-2 года или реже в зависимости от уровня кислотности почвы.

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