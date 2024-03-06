Средство в 10 раз лучше для огорода, чем перегной: плодородие возрастет до максимума

Известкование грунта: зачем и когда его проводить
Зачем известковать почву
- Известкование почвы придает ей необходимой кислотности.
- Помогает растениям собирать фосфор с земли, обеспечивая более стабильный рост.
- Создает почвенные условия, благоприятные для микроорганизмов, аэрации червей и т.д.
Благодаря известкованию почва становится более плодородной и богатой минеральными веществами. Бактерии и грибы, которые перерабатывают органические вещества, обогащающие почву, охотно населяют почву с оптимальным уровнем pH.
Когда посыпать огород известью
Известкование может повысить кислотность почвы и способствовать более быстрому росту культур, если его провести в нужный момент. Лучше всего это делать поздней осенью или ранней весной. Опытные фермеры вносят известь в грунт в марте за несколько недель до запланированного посева.
Какую известь лучше использовать для раскисления почвы весной
Порошкообразная известь быстро проникает в грунт, в отличие от медленно растворяющихся гранул. Поэтому гранулированную известь производители рекомендуют использовать осенью, чтобы они постепенно выделили полезные соединения в землю, в то время как для весны лучше всего подойдет порошкообразная известь, которая быстро приникает в почву.
Известкование можно проводить один раз в 1-2 года или реже в зависимости от уровня кислотности почвы.
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