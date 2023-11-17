Сретение Господне в 2024 году: когда будем праздновать по новому календарю, история и значение

Когда Сретение Господне в 2024 году

По новому календарю, на который с 1 сентября 2023 г. перешли УГКЦ и ПЦУ, некоторые церковные праздники получили новые даты празднования (на 13 дней раньше). В частности, Сретение Господне мы будем праздновать 2 февраля (по старому календарю – 15 февраля).

Сретение Господне: история праздника

Сретение Господне: история праздника / Фото: commons.wikimedia.org

Это день, когда верующие чтят встречу Иисуса Христа, Сына Божия, с народом. Ведь именно в этот день, согласно церковным преданиям, Дева Мария и Иосиф принесли новорожденного в храм, чтобы поблагодарить Господа. В святыне их уже ждал Симеон Богоприемец, который и стал символом народа. Он жил почти 300 лет, ожидая встречи с Иисусом. Как только он взял малыша на руки, сразу умер. Этим он признал во Христе Избавителя, о котором говорилось в пророчестве.

Почему праздник называется именно Сретеньем Господним? В старославянском языке "стречение" означает "радость" или же "встречу". Из-за того, что в этот день Иисус встретился с Симеоном и это принесло радость.

История праздника уходит своими корнями еще в III-IV веков. Тогда впервые встречаются в произведениях упоминания о праздновании Сретения. Официально же праздник был признан в Византийской империи 542 во время правления императора Юстиниана.

Как еще называют Сретение Господне и существовал ли этот праздник в дохристианские времена

Как еще называют Сретенье Господне / Фото: Pexels

Сретение праздновали в Украине еще в дохристианские времена. Тогда праздник носил название Громовица, Стрещение, Зимобор. В народе было мнение, что в этот день зима уходит, а лето вступает в свои права. По дороге они встречаются и спорят между собой, поэтому в этот период может резко меняться погода. Существовало поверье, если вечером потеплело, значит выиграло лето и оно останется уже до следующей зимы.

Когда на территорию Украины пришло христианство, праздник Сретения Господне вплелся в народные верования. Появились новейшие традиции. Да, в частности, в этот день верующие обязательно идут в церковь. Что освящают на Сретение Господне? Обычно святят воду и свечи. Последние называют "громкими". Их принято зажигать во время грозы, чтобы уберечь свою жизнь и скот. Воду же нужно было набрать в новую посуду, которая еще не использовалась. Сосуд с освященной водой приносили домой и хранили. Верили, что она обладает целебной силой и способна вылечить любую болезнь.

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