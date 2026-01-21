Сретение Господне в 2026 году: узнайте точную дату по новому календарю, значение праздника

Сретение Господне 2026 года / © Фото из открытых источников

Реклама

Этот праздник имеет не только большое духовное значение, но и глубокий символизм в народных традициях. Сретение издавна считали границей между зимой и весной, днем, когда природа постепенно пробуждается, а человеческая жизнь наполняется новыми надеждами.

Когда Сретение в 2026 году — новая дата

По новому церковному календарю Сретение Господне в Украине в 2026 году будут праздновать 2 февраля. Это один из двенадцати праздников — двенадцати важнейших событий церковного года — и имеет фиксированную дату, поэтому не зависит от Пасхи.

Ранее Сретение приходилось на 15 февраля. После перехода Православной Церкви Украины на новый юлианский календарь все праздники сместились на 13 дней, поэтому празднование Сретение перенесли на 2 февраля. При этом его духовное значение и традиции остались прежними.

Реклама

Сретение — символика и значение праздника

Сретение Господне символизирует встречу в самом широком смысле слова. По библейской традиции этого дня младенца Иисуса Христа принесли в Иерусалимский храм, где Его встретил праведный Симеон. Это событие стало символом встречи Ветхого и Нового Заветов, человеческого ожидания и Божьего обета.

В народном календаре Сретение воспринимали как день «встречи зимы с весной». С ним связаны многочисленные приметы о погоде, урожае и приходе тепла. Традиционно в этот день в храмах освящают свечи, которым приписывали особую защитную силу — их хранили дома и зажигали во время непогоды или важных семейных событий.