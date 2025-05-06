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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Срезать или оставлять: что лучше сделать с тюльпанами после цветения

После окончательного упадка цветов необходимо удалить на растениях все цветоносы. Поливать растения не прекращают еще 10-15 дней.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тюльпаны требуют внимания не только во время цветения, но и после него.

Тюльпаны требуют внимания не только во время цветения, но и после него. / © Pixabay

После того как тюльпаны отцветают, многие садоводы обрезают их цветоносы. Это делается не только для эстетики клумбы, но и для того, чтобы цветок не тратил силы на развитие высохшего бутона, а сосредоточил энергию на луковице, что будет способствовать ее росту.

Цветоносы надо срезать, когда лепестки опали, а зеленые листья оставить, они еще продолжают питать луковицу. Листья должны пожелтеть естественным образом, что свидетельствует о завершении вегетации.

Срезать цветоносы лучше с помощью острого инструмента, например, секатора или ножниц, которые следует предварительно продезинфицировать.

Также помните — цветоносы могут привлекать внимание не только пчел, но и вредителей. В частности, большой интерес проявляют муравьи, которые сразу же совпадают с сочящимся сладким запахом и соком растения.

Ранее мы писали, почему тюльпаны не цветут. Какие могут быть причины — читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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