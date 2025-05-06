- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Срезать или оставлять: что лучше сделать с тюльпанами после цветения
После окончательного упадка цветов необходимо удалить на растениях все цветоносы. Поливать растения не прекращают еще 10-15 дней.
После того как тюльпаны отцветают, многие садоводы обрезают их цветоносы. Это делается не только для эстетики клумбы, но и для того, чтобы цветок не тратил силы на развитие высохшего бутона, а сосредоточил энергию на луковице, что будет способствовать ее росту.
Цветоносы надо срезать, когда лепестки опали, а зеленые листья оставить, они еще продолжают питать луковицу. Листья должны пожелтеть естественным образом, что свидетельствует о завершении вегетации.
Срезать цветоносы лучше с помощью острого инструмента, например, секатора или ножниц, которые следует предварительно продезинфицировать.
Также помните — цветоносы могут привлекать внимание не только пчел, но и вредителей. В частности, большой интерес проявляют муравьи, которые сразу же совпадают с сочящимся сладким запахом и соком растения.
Ранее мы писали, почему тюльпаны не цветут. Какие могут быть причины — читайте в новости.