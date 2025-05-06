Срезать или оставлять: что лучше сделать с тюльпанами после цветения

Тюльпаны требуют внимания не только во время цветения, но и после него. / © Pixabay

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После того как тюльпаны отцветают, многие садоводы обрезают их цветоносы. Это делается не только для эстетики клумбы, но и для того, чтобы цветок не тратил силы на развитие высохшего бутона, а сосредоточил энергию на луковице, что будет способствовать ее росту.

Цветоносы надо срезать, когда лепестки опали, а зеленые листья оставить, они еще продолжают питать луковицу. Листья должны пожелтеть естественным образом, что свидетельствует о завершении вегетации.

Срезать цветоносы лучше с помощью острого инструмента, например, секатора или ножниц, которые следует предварительно продезинфицировать.

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Также помните — цветоносы могут привлекать внимание не только пчел, но и вредителей. В частности, большой интерес проявляют муравьи, которые сразу же совпадают с сочящимся сладким запахом и соком растения.

Ранее мы писали, почему тюльпаны не цветут. Какие могут быть причины — читайте в новости.