Срочно уберите эти предметы с кухни: они являются рассадниками плесени и неприятного запаха

Даже после того, как раковина сияет чистотой, плита блестит, а мусор вынесен, в кухне все равно остается неприятный запах? Что делать?

Вероятно, источник этой проблемы — незаметный виновник, скрывающийся в ваших лотках для столовых приборов. Пластиковые лотки для вилок и ложек могут стать настоящим рассадником бактерий.

Остатки пищи накапливаются в углах, а остающаяся после мытья посуды влага создает идеальные условия для появления плесени. В результате – неприятный запах, загрязненный воздух и риск для здоровья.

Простой способ предотвратить это – раз в неделю замачивать лотки в горячей воде с содой на 20 минут. Для очищения узких щелей прекрасно подойдет старая зубная щетка. А еще надежнее – заменить пластиковые лотки на металлические: они не накапливают запахи и гораздо проще в уходе.

Деревянные разделочные доски могут стать убежищем для микробов, проникающих в глубокие щели. Обычная мойка не всегда помогает от них избавиться. Чтобы избежать этого, после каждого использования обрабатывайте доски перекисью водорода и храните в вертикальном положении для лучшего высыхания.

Вымыли кухню до блеска, но неприятный запах сырости никуда не исчез? Вероятно, виновата обычная губка для мытья посуды – уже через три дня она становится рассадником бактерий.

Чтобы избежать этого, каждый вечер замачивайте губку на 10 минут в растворе уксуса и воды (1:2), а затем хорошо высушивайте на батарее. А еще лучше – заменить ее на силиконовую, ведь ее можно кипятить и мыть в посудомоечной машине.

Резиновые уплотнители в блендерах и мультиварках могут стать незаметным очагом загрязнений.

Частицы пищи накапливаются под ними, создавая идеальные условия для размножения плесени. Чтобы избежать этого, после каждого использования разбирайте технику и тщательно мойте уплотнители содой и уксусом. А для профилактики раз в неделю запускайте мультиварку в режиме "пар" с добавлением лимонной кислоты.

Читайте также: