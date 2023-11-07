Срочно высевайте в ноябре: эти растения приживутся к морозам и будут ярко цвести весной

Некоторые цветы просто обожают высадку семенами в ноябре. Успейте посеять их до наступления морозов и уже весной они зацветут яркими бутонами.

Эти растения опытные садоводы советуют сеять до наступления морозов и появления снежных сугробов. Среди этого списка следует обратить внимание на три цветка.

Тысячелистник

Какие семена высаживать в ноябре / Фото: Pexels

Это растение можно часто встретить на полях и лугах, однако не стоит думать, что тысячелистник — простой сорняк. Селекционеры уже давно вывели разновидности этого цветка, отличающиеся красными, розовыми и лиловыми лепестками.

Тысячелистник прекрасно подойдет начинающим, ведь он не требователен и не нуждается в особом уходе. Также следует отметить, что это растение многолетнее и может расти практически в любой почве.

Сеют его в ноябре при стойкой температуре воздуха около нуля градусов в лунки глубиной 2 см. Семена жалеть не стоит, сверху насыпьте сухой земле и замульчивайте опилками или сухими листьями. Весной мульчу убирают, а рассаду прореживают.

Флоксы

Этот цветок можно и даже нужно сеять в подмерзшую землю, которая уже припорошена снегом. Сеять флоксы очень просто – кладете семена в лунки на расстоянии 5 см друг от друга и присыпаете землей. До весны им не нужны ни уход, ни полив.

Однако важно правильно выбрать место для высева флоксов. Эти цветы любят полутень, ведь при ярком солнце их яркие цветы выгорают. Также растению не нравятся глинистые почвы, но в целом они не требовательны.

Лен декоративный

Какие цветы можно посадить семенами под зиму. / Фото: Pexels

Это яркий и неприхотливый вольноопределяющийся, который в мае превратит сад в кусочек голубого неба. Нежные голубые цветы сажают в преддверии зимы. Некоторые садоводы даже рекомендуют делать это на первый снег, который может выпадать в ноябре. Семена просто разбрасывают сверху. Единственное условие – чтобы весной получить красивые цветы, очень важно, чтобы в сильные морозы землю покрывал снежный покров, который оградит растение от холода.

Такое посев имитирует процесс самосева, но важно не жалеть семена. Лучше весной при необходимости проредить всходы.

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