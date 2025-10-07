ТСН в социальных сетях

843
2 мин

Стакан в стиральную машину — и даже очень старые махровые полотенца станут мягкими, как пух

Не спешите выбрасывать старые полотенца, даже спустя несколько лет они могут снова стать пушистыми. С помощью этого простого метода стирки вы вернете им нежность и мягкость.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как вернуть старым полотенцам мягкость

Как вернуть старым полотенцам мягкость / © Freepik

Махровые полотенца со временем теряют мягкость, становятся жесткими и неприятными на ощупь. Многие выбрасывают их и покупают новые. Однако есть хорошая новость: даже очень старые полотенца можно вернуть к жизни, сделав их такими же пушистыми, как в пятизвездочном отеле. И для этого не нужно тратить деньги на специальную химию, достаточно будет нескольких копеечных продуктов.

Как вернуть старым махровым полотенцам первозданную мягкость и нежность

  • Пищевая сода — естественный смягчитель и дезодорант. Добавьте стакан соды прямо в барабан во время стирки. Она удаляет остатки моющих средств, неприятные запахи и бактерии, делая ткань свежей и приятной на ощупь. Кроме того, сода смягчает воду, поэтому полотенца становятся еще более нежными. Это старый лайфхак, который не теряет актуальности и сегодня.

  • Уксус вместо кондиционера. Обычный столовый уксус — настоящий спаситель для текстиля. Половины стакана достаточно, чтобы убрать остатки стирального порошка, которые «забивают» волокна. Благодаря этому полотенца становятся более нежными, не теряют цвета и дольше сохраняют свежесть. К тому же, уксус нейтрализует запахи, оставляя только чистоту.

  • Не перегружайте стиральную машинку — полотенцам нужно пространство. Многие хозяйки пытаются сэкономить время и бросают все полотенца сразу, но это — самое главное заблуждение. Когда барабан переполнен, вода и стиральные средства не проникают в волокна, поэтому ткань становится жесткой. Лучше загрузить машинку всего на 2/3, тогда полотенца хорошо выстираются, а результат будет, как после профессиональной очистки.

  • Выберите деликатный режим стирки. Махровые полотенца не любят высоких температур. Горячая вода повреждает волокна и делает их жесткими. Для идеального результата выберите режим хлопка или деликатную стирку при температуре 30-40°C. Такой температурный баланс сохранит структуру ткани и позволит ей оставаться объемной.

843
