Как замаскировать седину без краски / © pixabay.com

Седина со временем появляется у каждой женщины, и ее хочется сразу замаскировать. Однако частые окрашивания в салоне хоть и помогают скрыть серебро в волосах, но портят его состояние: пряди становятся сухими, ломкими и тусклыми. Впрочем, есть прекрасная альтернатива химическим краскам — домашнее средство из простых натуральных компонентов, которое поможет сделать волосы темнее и здоровее.

Как приготовить окрасочную смесь от седины собственноручно

Ингредиенты:

1 стакан воды;

1 ст. л. молотого кофе;

1 ст. л. гвоздики;

3 лавровых листа.

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле смешайте воду, гвоздику и лавровый лист. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и проварите 5 минут. Снимите с плиты и дайте отвару остыть. Процедите его, чтобы удалить остатки специй. Добавьте молотый кофе и тщательно перемешайте.

Как правильно окрашивать седину домашним средством

Нанесите приготовленный отвар на корни волос, особенно на участки с проседью. Массажными движениями вотрите маску в кожу головы. Наденьте полиэтиленовую шапочку и накройте полотенцем для теплового эффекта. Оставьте на 1 час, после чего смойте теплой водой.

Каков результат такой покраски? При регулярном использовании такая маска помогает затемнить седые волосы, придать им блеск и силу. Это простой и безопасный способ поддерживать красоту своих локонов без химических красителей.