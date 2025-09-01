ТСН в социальных сетях

Стакан домашнего средства на седину — и о серебристых волосах можно забыть навсегда

Как замаскировать седину дома без покраски: простое домашнее средство из нескольких ингредиентов поможет придать волосам темный оттенок и здоровый блеск.

Вера Хмельницкая
Как замаскировать седину без краски

Как замаскировать седину без краски / © pixabay.com

Седина со временем появляется у каждой женщины, и ее хочется сразу замаскировать. Однако частые окрашивания в салоне хоть и помогают скрыть серебро в волосах, но портят его состояние: пряди становятся сухими, ломкими и тусклыми. Впрочем, есть прекрасная альтернатива химическим краскам — домашнее средство из простых натуральных компонентов, которое поможет сделать волосы темнее и здоровее.

Как приготовить окрасочную смесь от седины собственноручно

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды;

  • 1 ст. л. молотого кофе;

  • 1 ст. л. гвоздики;

  • 3 лавровых листа.

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле смешайте воду, гвоздику и лавровый лист.

  2. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и проварите 5 минут.

  3. Снимите с плиты и дайте отвару остыть.

  4. Процедите его, чтобы удалить остатки специй.

  5. Добавьте молотый кофе и тщательно перемешайте.

Как правильно окрашивать седину домашним средством

  1. Нанесите приготовленный отвар на корни волос, особенно на участки с проседью.

  2. Массажными движениями вотрите маску в кожу головы.

  3. Наденьте полиэтиленовую шапочку и накройте полотенцем для теплового эффекта.

  4. Оставьте на 1 час, после чего смойте теплой водой.

Каков результат такой покраски? При регулярном использовании такая маска помогает затемнить седые волосы, придать им блеск и силу. Это простой и безопасный способ поддерживать красоту своих локонов без химических красителей.

