Чем подкормить магнолию весной / © www.freepik.com/free-photo

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Магнолии ценят за прекрасные цветы, такое растение станет украшением любой клумбы или сада. Но чтобы поддержать здоровье растения в период цветения, ему необходима правильная подкормка. И не стоит покупать какие-нибудь дорогие специальные удобрения, все что нужно, обязательно найдется на вашей кухне.

Чем лучше подкормить магнолию в период цветения

Профессиональные садоводы считают, что лучшим и эффективным удобрением для магнолии будет обычная кофейная гуща, и вот почему. Этот доступный продукт содержит целый комплекс полезных веществ — азот, калий, фосфор и магний. Эти минералы играют ключевую роль в процессе деления клеток, что способствует активному росту и развитию магнолий.

К тому же, кофейная гуща обогащает почву и улучшает ее структуру. Такая подкормка сделает землю более рыхлой, что благоприятно скажется на корневой системе магнолии. Также отходы кофе стимулируют развитие полезных микроорганизмов, помогающих растению усваивать питательные вещества из почвы.

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Чтобы подкормить магнолию, нужно равномерно рассыпать по стакану кофейной гущи под каждым кустом и осторожно перемешать с верхним слоем земли. После внесения подкормки магнолии необходимо полить, чтобы растение быстрее усвоило все питательные вещества.