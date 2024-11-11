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Стакан на стирку – и одежда будет сиять чистотой: что добавить к порошку для выведения пятен

Стакан на стирку – и одежда будет сиять чистотой: что добавить к порошку для выведения пятен

Что добавлять в пятновыводитель / Фото: Freepik

Этот метод не только экологичен, но и поможет сэкономить средства на покупку кондиционеров и пятновыводителей.

Опытные хозяйки вместо отбеливающих средств и пятновыводителей используют уксус. Благодаря своим природным свойствам это копеечное средство может стать великолепной альтернативой дорогостоящим химическим средствам, и вот почему.

Какие преимущества использования уксуса для стирки

  • Смягчает воду. Жесткая вода становится более мягкой, поэтому вещи хорошо отстираются, а на машинке не остается накипи.
  • Сохраняет цвет. Ткани после такой стирки не теряют своего яркого цвета, а белые вещи остаются безупречно чистыми.
  • Устраняет неприятные запахи. На отлично справляется с запахами пота или еды, идеально подходит для стирки кухонных полотенец.
  • Удаляет въедливые пятна. Уксус удаляет даже устаревшее загрязнение, желтизну и серость.
  • Очищает стиральную машину. Регулярное использование уксуса предотвращает накопление накипи на нагревательном элементе прибора.
  • Экологичный. Уксус безопасен для окружающей среды, поскольку не содержит вредных веществ.

Как правильно использовать уксус во время стирки

  • Для мягкости ткани. Надо добавлять 1/2 стакана белого уксуса в отсек для кондиционера во время каждой стирки.
  • Для удаления пятен. Обработайте уксусом все пятна на вещах, дайте отработать 5 минут и постирайте как обычно.
  • Для устранения запахов. Перед стиркой следует замочить белье, имеющее неприятный запах. Для раствора нужно взять 4 литра теплой воды и добавить туда стакан уксуса, хорошо размешать и опустить вещи. Затем постирайте обычным способом.

Как правильно использовать уксус для стирки: дополнительные советы

  • Используйте только белый уксус, чтобы жидкость не покрасила ткань.
  • Нельзя использовать уксус для стирки деликатных тканей – шерсти и шелка, он может повредить их структуру.
  • Не стоит сыпать много уксуса во время стирки, потому что вещи будут иметь характерный запах.

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