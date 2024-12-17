Стало известно, будут ли украинцы работать на зимние праздники в 2024-2025 году: стоит ли ждать выходных

Будут ли дополнительные выходные у украинцев на зимние праздники 2024-2025 года?

Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все еще официальными государственными выходными остаются только субботы и воскресенья.

Поскольку Рождество (25 декабря 2024 года) и Новый год (ночь против 1 января 2025 года) приходятся на среду, это означает, что официальных дополнительных выходных ожидать не стоит. Рабочим днем будет также и вторник, 31 декабря 2024 года.

Однако следует отметить, что работодатели могут предоставлять своим работникам дополнительные выходные за свой счет или сократить рабочее время в предпраздничные дни.

Также в этом году не действует практика переноса выходного на первый рабочий день, если праздник приходится на субботу или воскресенье.

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