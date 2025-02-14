Стало известно, в какое время суток и во сколько лет человек чувствует себя самым счастливым

Ученые определили, когда человек чувствует себя счастливым, а когда – несчастным. Это знание поможет понять, когда лучше принимать серьезные решения, которые могут повлиять на дальнейшую жизнь.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", в какое время суток и во сколько лет человек чувствует себя счастливым, а когда — самым несчастным.

Какое время суток самое счастливое для человека: исследование ученых

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале "BMJ Mental Health". В материале говорится, что чувство удовлетворения жизнью может кардинально меняться в течение дня.

Самый высокий показатель того, что человек чувствует себя счастливым, утром, а поздно вечером он значительно снижается. Ученые говорят, что это чаще всего связано с образом жизни человека и его биологическими ритмами.

Чаще всего человек чувствует себя несчастным в период с 23:00 до 01:00, в это время может возникать чувство беспокойства, скорби и даже депрессия. Эксперты отмечают, что причиной может стать напряженный рабочий день, отсутствие положительных социальных взаимодействий, выработка кортизола и мелатонина – гормонов стресса и сна.

Самым счастливым считается время после пробуждения, утром практически каждому человеку мир кажется самым милым.

Также ученые определили дни, которые приносят больше радости. Самым счастливым днем считается вторник. В понедельник и пятницу люди получают наибольшее удовольствие от жизни. А вот на воскресенье приходится самый низкий показатель счастья.

Ученые не обошли своим вниманием и сезоны. Больше радости и удовольствия от жизни люди испытывают весной, летом и в начале осени. А вот в холодное время года – в конце осени и зимой люди, как правило, испытывают усталость, напряжение, стресс и тревогу.

В каком возрасте человек самый счастливый

Здесь ученые провели кучу исследований и определили несколько год, в которые человек чувствует себя самым счастливым.

23 года. Эксперты Лондонской школы экономики доказали, что в эти годы молодые люди испытывают наибольший оптимизм, вдохновение и веру в лучшее будущее.

Эксперты Лондонской школы экономики доказали, что в эти годы молодые люди испытывают наибольший оптимизм, вдохновение и веру в лучшее будущее. 35-40 лет. Ученые из Гарвардского университета отмечают, что эти годы являются лучшими для достижения успеха, люди этого возраста наконец-то получают плоды от своей деятельности, становятся влиятельными и имеют стабильные социальные связи.

Ученые из Гарвардского университета отмечают, что эти годы являются лучшими для достижения успеха, люди этого возраста наконец-то получают плоды от своей деятельности, становятся влиятельными и имеют стабильные социальные связи. 60–70 лет. По материалам Американской психологической ассоциации зрелые люди чувствуют себя довольными и счастливыми, потому что больше не беспокоятся о материальных вопросах, наслаждаются жизнью и имеют больше времени для себя и родных.

По материалам Американской психологической ассоциации зрелые люди чувствуют себя довольными и счастливыми, потому что больше не беспокоятся о материальных вопросах, наслаждаются жизнью и имеют больше времени для себя и родных. 82 года. Такую цифру назвала Всемирная организация здравоохранения. Эксперты считают, что именно в этом возрасте человек достигает пика своего счастья. Нейробиологи объясняют это тем, что люди отдают себе отчет – все сложности уже позади и переживать из-за чего-то нет никакой потребности.

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